El Principat registra més de 1.600 donacions de sang de cordó umbilical i supera els 700 donants de medul·la òssia

El Ministeri de Salut i el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) han organitzat aquest divendres el simposi ‘La donació com a part de la nostra vida. Una mirada interdisciplinària de la donació’, el qual ha reunit professionals nacionals i internacionals, i ha posat el focus en la necessitat d’integrar la donació dins la planificació vital de les persones i d’abordar-la des d’una perspectiva ètica, sanitària i social.
Durant el discurs d’inauguració, la secretària d’Estat de Salut, Cristina Pérez, ha recordat que, actualment, a Andorra és possible donar sang, sang de cordó umbilical, medul·la òssia i còrnia i que la cartera ministerial treballa, en col·laboració amb el SAAS, en la definició de l’estratègia i l’impuls del marc necessari perquè quedi plenament integrada en el sistema sanitari.
Pel que fa a la donació de sang de cordó umbilical, des del 2012 s’han registrat més de 1.600 donacions i set trasplantaments efectuats. I, el 2025, el 22,7% dels naixements han estat donants, i d’aquests, prop del 70% han optat per la donació pública, reforçant el valor col·lectiu i altruista d’aquest gest.
En la donació de medul·la òssia, des de l’inici del programa el 2021, més de 700 persones formen part del registre. S’han realitzat cinc tipatges confirmatoris i s’ha efectuat una donació efectiva amb receptor. Quant a la donació de còrnia, des del 15 de maig de 2025 fins avui, s’han registrat 20 donants efectius i 16 còrnies viables.
“Aquestes dades no són només indicadors tècnics. Són la traducció real d’una societat que confia, participa i entén la donació com una part essencial del seu sistema de salut. I en aquest punt m’agradaria fer una menció especial als donants i també a les famílies, que molt sovint en un moment de dolor, són capaces de mirar més enllà i fer el pas a favor de la vida”, ha expressat Cristina Pérez.
Document de Voluntats Anticipades
Finalment, l’encarregada dels programes de donació del Ministeri de Salut, Cristina Vilanova, ha efectuat una exposició sobre el paper clau del Document de Voluntats Anticipades (DVA), el qual permet a les persones deixar constància de les seves preferències en relació amb l’atenció sanitària en cas que no puguin expressar la seva voluntat. El DVA consta a la Història Clínica Compartida i permet facilitar la presa de decisions en moments complexos i esdevé una eina que contribueix a agilitzar i millorar els processos de donació.
Actualment, el Registre Nacional de Voluntats Anticipades conté 932 sol·licituds, de les quals 546 corresponen a dones i 386 a homes. La franja d’edat majoritària en la qual les persones efectuen la sol·licitud és entre els 61 i els 70 anys, seguida dels 71 als 80 anys. La majoria dels atorgaments es van efectuar per la via notarial (678), la resta ho van fer registrant la sol·licitud d’inscripció al registre, a través del Ministeri de Salut.