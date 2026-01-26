Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Una imatge de la carretera general 2 a Canillo. | Marvin Arquíñigo
Laura Gómez Rodríguez
Consulta sobre les afectacions al trànsit

Allau de trucades al Servei de Mobilitat pel temporal de neu i el tancament de l’accés a la frontera amb França

L’elevat volum de consultes a primera hora d'aquest dilluns provoca la caiguda temporal de la web, ja restablerta i plenament operativa

El Servei de Mobilitat ha rebut des de les 06.30 hores del matí una allau de trucades arran del temporal de neu i del tancament de l’accés RN-22 a França. Fonts del servei han indicat que les consultes, principalment de persones franceses, andorranes i espanyoles, s’han mantingut en un degoteig constant al llarg del matí, amb un fort increment en determinades franges horàries.

Les demandes s’han centrat sobretot a conèixer l’estat de les carreteres i les afectacions a la circulació, especialment pel que fa a les connexions amb el país veí del nord. L’augment sobtat de consultes també ha coincidit amb una incidència tècnica a la web de Mobilitat, que ha quedat fora de servei durant aproximadament una hora a causa del volum elevat d’accessos.

Les consultes telefòniques no han parat des de les 06.30 hores del matí, amb un fort increment durant l’hora en què la web ha estat fora de servei

Des del Servei han confirmat que la incidència ja s’ha resolt i que la web funciona actualment a ple rendiment, amb tota la informació actualitzada. Igualment, han assegurat que el sistema de càmeres opera amb normalitat i permet consultar en temps real l’estat de la xarxa viària.

Mobilitat ha remarcat que, malgrat la caiguda temporal del web, la informació s’ha continuat difonent a través dels canals habituals de WhatsApp i Telegram, amb l’objectiu de garantir l’accés a les dades de circulació mentre es resolia la incidència tècnica.

La nevada genera tensió a la xarxa viària del Principat amb restriccions i trànsit dens

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
De la col·laboració entre Educació i Joventut neix ‘Connecta’, un saló d’orientació que acollirà 2.000 alumnes
Žan Tabak, una llarga trajectòria a les banquetes europees per intentar revertir la mala dinàmica del MoraBanc Andorra
Bastaria amb un copríncep per despenalitzar l’avortament, però Govern “rebutja fer-ho unilateralment”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
El desgel guanya terreny a les parròquies baixes amb les clarianes mentre la neu es manté a l’alta muntanya
  • Societat, Successos
Un conductor és detingut a Canillo després d’entrar derrapant a una rotonda i donar una taxa d’alcohol d’1,01 g/l
  • Societat
La nevada genera tensió a la xarxa viària del Principat amb restriccions i trànsit dens
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
El Quart de la Cortinada es torna a obrir als infants i fa de pont entre la memòria del passat i el futur del poble
  • Parròquies
Les escales del Tarter, tancades des de fa gairebé un any, entren en fase de reparació amb l’inici de les obres
  • Parròquies, Societat
L’Oficina de Turisme d’Escaldes-Engordany assoleix 26.902 visitants el 2025, el millor registre en deu anys
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu