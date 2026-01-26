Allau de trucades al Servei de Mobilitat pel temporal de neu i el tancament de l’accés a la frontera amb França

El Servei de Mobilitat ha rebut des de les 06.30 hores del matí una allau de trucades arran del temporal de neu i del tancament de l’accés RN-22 a França. Fonts del servei han indicat que les consultes, principalment de persones franceses, andorranes i espanyoles, s’han mantingut en un degoteig constant al llarg del matí, amb un fort increment en determinades franges horàries.
Les demandes s’han centrat sobretot a conèixer l’estat de les carreteres i les afectacions a la circulació, especialment pel que fa a les connexions amb el país veí del nord. L’augment sobtat de consultes també ha coincidit amb una incidència tècnica a la web de Mobilitat, que ha quedat fora de servei durant aproximadament una hora a causa del volum elevat d’accessos.
Les consultes telefòniques no han parat des de les 06.30 hores del matí, amb un fort increment durant l’hora en què la web ha estat fora de servei
Des del Servei han confirmat que la incidència ja s’ha resolt i que la web funciona actualment a ple rendiment, amb tota la informació actualitzada. Igualment, han assegurat que el sistema de càmeres opera amb normalitat i permet consultar en temps real l’estat de la xarxa viària.
Mobilitat ha remarcat que, malgrat la caiguda temporal del web, la informació s’ha continuat difonent a través dels canals habituals de WhatsApp i Telegram, amb l’objectiu de garantir l’accés a les dades de circulació mentre es resolia la incidència tècnica.