La nevada genera tensió a la xarxa viària del Principat amb restriccions i trànsit dens

La xarxa viària del Principat ha presentat aquest dilluns una situació complexa marcada per la neu, les restriccions de circulació i diversos punts amb trànsit dens, especialment durant les primeres hores del matí. Les afectacions s’han concentrat principalment a les carreteres generals CG2 i CG3, així com als accessos a les parròquies centrals, en una jornada condicionada per les precipitacions i el risc associat a les condicions meteorològiques adverses.
Al llarg de la matinada i fins a primera hora del matí s’ha mantingut la fase negra a la CG2, a l’altura de la Coma de Ransol i posteriorment també al Port d’Envalira, així com a la CG3 en direcció a Arcalís, a causa de la neu acumulada i dels treballs de seguretat vinculats al risc d’allaus. Paral·lelament, s’ha activat la fase groga de manera progressiva a bona part del territori, primer a partir d’Encamp, Escaldes-Engordany i Andorra la Vella, i finalment a tot el Principat, advertint de condicions de circulació difícils.
A primera hora del matí, la situació s’ha vist agreujada amb episodis de trànsit dens en diversos punts clau. S’han registrat retencions a la CG2, a l’entrada d’Encamp en sentit sud, així com a la CG3 i la CG4 als accessos a la Massana, tant en sentit nord com sud. També s’han produït congestions a la CG1, especialment a l’avinguda Salou en direcció sud, coincidint amb els desplaçaments habituals d’entrada a les zones urbanes.
Pel que fa a les connexions internacionals, l’accés a França per la RN22 ha romàs tallat durant bona part de la jornada, amb restriccions específiques per a vehicles pesants de més de 19 tones. Aquest tall ha estat una de les principals afectacions viàries del dia i ha limitat la mobilitat transfronterera.
Les autoritats de mobilitat han recomanat extremar la prudència, adaptar la conducció a l’estat de la calçada, respectar la senyalització variable i informar-se de l’estat de les carreteres abans d’iniciar qualsevol desplaçament. També s’ha insistit en la importància de portar equipaments d’hivern adequats i evitar trajectes innecessaris, especialment a les zones amb fase negra o taronja activada, com ha estat el cas puntual de la CG5 a l’altura d’Erts.