La data de reobertura dona aire al Pas, que espera una empenta d’Andorra Turisme per recuperar activitat

Els comerciants del Pas de la Casa mantenen l’esperança que la reobertura de la carretera RN20, prevista per al pròxim 9 de març, permeti frenar l’impacte econòmic provocat pel tancament arran d’una esllavissada. Divendres passat, el cap de Govern va confirmar la data, una notícia que el sector ha rebut com “una mica de respiro, d’aire”, en paraules del president de la Cambra de Comerç i del Consell Econòmic i Social del Pas, Josep Maria Mas.
Mas assegura que la reobertura arriba “molt abans del que inicialment ens havíem anunciat”, ja que en un primer moment es parlava d’un termini de tres mesos. Disposar d’una data concreta els permet encarar les pròximes setmanes amb més tranquil·litat. “A nivell moral, estem molt més tranquils perquè tenim una data”, ha afirmat, tot destacant que encara queda una part de les vacances de carnaval franceses i que, sobretot, “d’aquesta manera se salva la Pasqua”. El sector espera recuperar la fluència tant d’esquiadors com de compradors en un moment clau de la temporada.
En paral·lel, els comerciants estan a l’espera d’una proposta d’Andorra Turisme per reactivar l’activitat coincidint amb la reobertura. En el darrer Consell Econòmic i Social extraordinari ja es va demanar una campanya específica per al moment de l’obertura. “Hem tornat a refrescar la petició per poder fer un pla de comunicació”, ha indicat Mas, amb la voluntat d’arribar especialment al client francès a través de mitjans de gran audiència. De moment, però, “no sabem res”, tot i que assegura que des d’Andorra Turisme “ho tenen bastant avançat”.
Pel que fa als ajuts, el sector preveu acollir-s’hi per reduir l’impacte de les pèrdues. Mas ha recordat que “s’ha suportat tota la part de gastos fixes de les botigues, sense tenir una contraprestació de xifra de negoci”. Tot i confiar que la reobertura doni el respir necessari, admet que les pèrdues acumulades “no es recuperen” i que és “impossible recuperar una part tan important com és l’inici de la campanya de carnaval”, que habitualment marca “tornar a començar” després d’un gener més fluix.
Els ERTO, en canvi, queden descartats de moment. Segons Mas, amb les últimes mesures publicades pel Govern “no està contemplat” i, amb una data de reobertura propera, no consideren que sigui necessari recórrer-hi. “Era més per una necessitat amb el termini de reobertura llarg que s’havia anunciat”, ha precisat.
Mentrestant, aquest cap de setmana la situació encara ha estat marcada per les dificultats d’accés. “Hem continuat amb la mateixa tònica de tancament”, ha explicat Mas. Molts visitants amb cotxe han hagut de fer desviaments: “Amb tanta dificultat s’ha de ser valent per vindre”, ha afirmat, tot reconeixent que aquestes complicacions “també han dissuadit gent”.