El xec carburant al Pas beneficia prop de 4.000 vehicles i mobilitza uns 120.000 euros en aquestes dues setmanes

El Govern dona per tancat el paquet d’ajudes extraordinàries activat per mitigar l’impacte econòmic del tall de l’RN20 al Pas de la Casa una vegada es confirmi la reobertura de la via, prevista per al pròxim 9 de març. Així ho ha explicat el ministre portaveu, Guillem Casal, qui ha remarcat que les mesures impulsades per l’Executiu han tingut un impacte econòmic rellevant i han contribuït a sostenir l’activitat comercial i turística del nucli, tot recordant que el Govern “ha estat al peu del canó”, tant des del punt de vista econòmic com amb presència directa al territori per gestionar les afectacions al trànsit derivades de l’esllavissada. En aquest sentit, ha assenyalat que les mesures previstes podien suposar “milions d’euros” en ajudes per al teixit econòmic del Pas de la Casa.
Malgrat el neguit inicial dels comerciants, el ministre ha destacat que la situació ha evolucionat de manera favorable després de confirmar-se la reobertura anticipada de la carretera. “Des de divendres ens hem de posicionar en una situació de positivisme”, ha afirmat, tot subratllant que la via es reobrirà “dos mesos abans del previst”. Segons ha indicat, aquest escenari permet encarar “una situació positiva de retorn a la normalitat” encara dins de la temporada d’hivern i abans de l’arribada de la Setmana Santa. En paral·lel, Andorra Turisme treballa en noves campanyes de comunicació per reactivar el teixit comercial i turístic una vegada restablerta la connexió amb França.
Fins a aquest dimarts se n’han beneficiat 3.981 vehicles del xec carburant destinat als vehicles procedents d’Occitània, una xifra que representa al voltant de 120.000 euros mobilitzats
Pel que fa a les mesures adoptades durant el període d’afectació, Casal ha destacat especialment l’impacte del xec carburant destinat als vehicles procedents d’Occitània. Fins a aquest dimarts se n’han beneficiat 3.981 vehicles, una xifra que representa al voltant de 120.000 euros mobilitzats. A més, en dues setmanes de funcionament, la subvenció associada a aquesta mesura se situa al voltant dels 60.000 euros. Segons el ministre portaveu, aquestes iniciatives han contribuït a amortir la davallada de visitants derivada del tall de la carretera, ja que, si inicialment es registrava una caiguda de fins al 70% en l’entrada de vehicles, amb l’activació del xec carburant la reducció s’ha situat aproximadament entre el 45% i el 47%.
Una altra de les mesures destacades ha estat el reforç del servei de bus gratuït entre el Pas de la Casa i l’Hospitalet, coordinat amb els horaris ferroviaris. Casal ha explicat que abans d’aquesta iniciativa el servei registrava una mitjana de cinc passatgers al dia, mentre que actualment se situa en uns 220 usuaris diaris de mitjana, amb pics de prop o més de 300 viatgers durant els caps de setmana. Finalment, el ministre ha recordat que altres mesures previstes, com la reducció de cotitzacions a la CASS o la possibilitat de demanar crèdits tous, s’activaran segons l’evolució de la situació. En el cas dels crèdits tous, aquests es podran sol·licitar una vegada reoberta la carretera i després d’avaluar les possibles pèrdues de les empreses afectades.