  • El dictamen planteja fomentar tipologies constructives adaptades al país. | Consell General / Sergi Pérez
Elena Hernández Molina
Nova comissió

Acord unànime per redefinir el model urbanístic i avançar cap a un creixement més sostenible al Principat

Els grups avalen un document de consens que aposta per planificació, cohesió social i sostenibilitat i impulsen la revisió de la LOGTU

El Consell General ha aprovat per unanimitat el dictamen de la comissió d’estudi sobre ordenació del territori i urbanisme, amb l’objectiu d’assegurar un creixement sostenible, i ha acordat crear una nova comissió legislativa per impulsar la modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme (LOGTU). El dictamen recull mesures per millorar la planificació a escala nacional, reforçar les directrius d’ordenació, actualitzar els estudis de capacitat de càrrega i promoure un model urbanístic més sostenible. També planteja limitar determinades actuacions, adequar les infraestructures i fomentar tipologies constructives adaptades al país.

Des del grup socialdemòcrata, Laia Moliné ha incidit en la dimensió del debat, assegurant que “no és un debat urbanístic, sinó profundament polític”, ja que afecta “el model de país, la cohesió social i les generacions futures”. La consellera ha recordat que Andorra ha viscut un creixement intens en els darrers anys i ha destacat que “entre el 2019 i el 2024 el nombre d’habitatges ha crescut un 18% i la població un 12%”, fet que no s’ha traduït en més accés a l’habitatge per als residents.

“El sòl s’ha de gestionar no només com un actiu econòmic, sinó com un recurs d’interès general” – Victor Pintos

El conseller general de Ciutadans Compromesos, Víctor Pintos, ha defensat la necessitat d’equilibrar creixement i cohesió social en la futura reforma. “El sòl s’ha de gestionar no només com un actiu econòmic, sinó com un recurs d’interès general”, ha afirmat, advertint que, en cas contrari, es podria “posar en perill la cohesió social”.

Per la seva banda, des de la majoria, la consellera general demòcrata Gemma Riba ha posat en valor el consens assolit, tot destacant que el dictamen és “una diagnosi del creixement del país” i remarcant que les mesures busquen “preservar la nostra identitat i la cohesió social”. També ha subratllat que el repte urbanístic “no es pot abordar des de la confrontació política”, sinó des del “diàleg i la responsabilitat col·lectiva”.

