El ‘Chikilicuatre’ i ‘Torrente’, personatges clau per a CC en l’argument per rebutjar la proposta de Concòrdia

El president del grup parlamentari de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, ha carregat contra la proposta de Concòrdia de modificar la llei electoral per introduir llistes obertes a les parròquies, advertint dels riscos de prioritzar la popularitat per sobre del criteri polític. Durant el debat d’aquest dijous al Consell General sobre la presa en consideració i reobertura del debat envers la Llei del règim electoral i del referèndum, Naudi ha exemplificat la seva oposició amb personatges de ficció com ‘Rodolfo Chikilicuatre’ i ‘Torrente’.
“Un personatge que es va votar per anar a Eurovisió”, ha recordat, per il·lustrar com la viralitat pot condicionar el vot. En aquesta línia, ha alertat que un sistema més obert podria permetre l’entrada de candidats amb poc suport real, però gran capacitat de mobilització a les xarxes socials. “Podríem tenir un influencer aquí assegut”, ha afirmat, afegint que fins i tot es podria arribar a situacions com “posar un ‘Torrente’ com a president o el tiktoker més ‘cachondo’ com a síndic general”.
“[Es podria arribar a situacions com] Posar un ‘Torrente’ com a president o el tiktoker més ‘cachondo’ com a síndic general” – Carles Naudi
Així, Naudi ha posat en dubte que el model millori la representativitat i ha advertit de distorsions en el sistema. Segons ha explicat, en parròquies com Canillo o la Massana “amb quatre o cinc vots ja pots ser candidat” i, en escenaris amb molts aspirants, “amb només 100 vots ja podries ser conseller general”. Aquest fet, ha dit, podria provocar que un candidat guanyi sense arribar “ni al 15% dels vots”.
En aquesta línia, també ha alertat de possibles problemes en la cobertura de vacants en cas de candidatures unipersonals, ja que el relleu podria no mantenir la mateixa línia ideològica. A més, ha advertit que la proposta podria derivar en una “fragmentació constant” i en un escenari d’“eleccions contínues” que impediria l’estabilitat política. “Això comportaria un caos constant”, ha conclòs, tot confirmant el vot contrari del seu grup parlamentari.
“No s’hauria de veure com un text rígid, sinó com una proposta mòbil […] Mereix una reforma perquè sigui més representativa” – Pol Bartolomé
Per la seva banda, el conseller general de Concòrdia, Pol Bartolomé, ha defensat la proposta com una evolució necessària del sistema electoral. “No s’hauria de veure com un text rígid, sinó com una proposta mòbil”, ha afirmat, tot destacant que la pràctica democràtica “mereix una reforma perquè sigui més representativa”. Així, ha justificat la iniciativa per la desafecció política i la baixa participació, especialment entre els joves de 18 a 25 anys, remarcant que la política també és un exercici ciutadà i no un xoc constant. En aquest sentit, ha explicat que el sistema actual és “parcialment obert” i condicionat pels partits, fet que limita la capacitat d’elecció directa.
Cal recordar que la proposta de Concòrdia busca introduir canvis que facin el sistema “més participatiu” i compatible amb les circumscripcions parroquials, amb l’objectiu de reforçar el vincle entre ciutadania i representació política. Així i tot, Bartolomé ha subratllat que la reforma electoral “no és l’únic sistema per combatre l’absentisme” i ha emmarcat la iniciativa com un debat necessari dins del conjunt del sistema democràtic.
“Pensem que és important per la salut democràtica […] Creiem que això seria ingovernable, però ens encantaria que s’obrís el debat” – Carine Montaner
Al seu torn, la presidenta del grup parlamentari d’Andorra Endavant, Carine Montaner, ha expressat que, tot i no compartir el fons de la proposta, consideren necessari obrir el debat. “Pensem que és important per la salut democràtica del país”, ha assenyalat, tot afegint que defensen “donar poder al poble” i que Andorra hauria de seguir models com el suís amb més pes dels votants. Tanmateix, el grup ha rebutjat el model de llistes obertes plantejat per Concòrdia perquè “suposaria una fragmentació”, però ha proposat que els electors puguin triar el candidat preferit dins de cada llista. “Creiem que això seria ingovernable, però ens encantaria que s’obrís el debat”, ha indicat, confirmant el vot favorable del grup.
Des del grup parlamentari socialdemòcrata, la seva presidenta, Susanna Vela, ha assenyalat que la proposta s’emmarca en la necessitat d’avançar cap a un sistema “més proporcional” sense posar en risc l’estabilitat política. Vela ha advertit que les llistes obertes poden generar “més competència dins els partits” i “resultats imprevisibles”, tot i defensar que “els partits polítics són necessaris”. Amb tot, ha considerat que es tracta d’“una oportunitat de buscar un sistema més representatiu” i ha donat suport a la presa en consideració de la iniciativa.
“Ens portaria a candidats outsiders que estiguessin fora del nostre sistema i que no seria convenient per a la nostra democràcia” – Jordi Jordana
Per contra, el president del grup parlamentari Demòcrata, Jordi Jordana, ha coincidit en posar en valor el debat, però ha advertit dels riscos del model plantejat. Jordana ha assenyalat que les candidatures unipersonals podrien “afeblir els partits polítics” i donar lloc a representants sense un programa electoral darrere. “Ens portaria a candidats outsiders que estiguessin fora del nostre sistema i que no seria convenient per a la nostra democràcia”, ha afirmat, tot alertant també de problemes en la substitució de càrrecs i de la proliferació de candidats.
Finalment, en el torn de rèplica, Bartolomé ha defensat que la proposta no tenia com a objectiu impulsar immediatament una reforma legislativa, sinó “que tothom pogués dir la seva i posar la seva visió sobre la taula”, i ha advertit que “la complexitat d’ordenar uns candidats acaba desincentivant el vot”. Així, ha apuntat que “el debat del vot electrònic és un debat que hem d’afrontar més tard o d’hora”.