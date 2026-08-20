González proposarà un pacte entre les set corporacions per impulsar una gestió conjunta dels boscos del país

«Proposarem a la pròxima reunió de cònsols, aquí a Andorra la Vella, fer un pacte dels set comuns per un sol bosc i un compromís de futur«. Així ho ha anunciat el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, tot expressant la seva voluntat que la gestió forestal del país sigui conjunta i afirmant que «crec que és molt necessari crear una taula amb els tècnics, amb els cònsols, amb els consellers i els agents implicats, perquè el bosc s’ha de mirar de manera global«.
«És molt necessari crear una taula amb els tècnics, amb els cònsols, amb els consellers i agents implicats perquè és el bosc s’ha de mirar amb global» – Sergi González
Així ho ha declarat durant la seva visita a les obres del camí forestal del bosc de Solobre, un projecte que té com a objectiu crear un camí forestal que facilitarà els treballs de manteniment i gestió del bosc i també permetrà un fàcil accés als Bombers per actuar en cas d’incendi. Altrament, aquesta infraestructura també actuaria com un tallafoc.
El projecte, cal esmentar, es divideix en dues fases. La primera ja està adjudicada i, amb un pressupost de 347.000 euros, es preveu que s’acabi d’aquí a dos mesos i que habiliti 340 metres de camí. D’altra banda, la segona comptarà amb un pressupost aproximat de 700.000 euros i es preveu que s’adjudiqui el 17 de setembre. En cas de complir-se els terminis, l’estiu que ve es podrà disposar d’1,3 quilòmetres nous de camí forestal.