La Cambra reclama un pla nacional per impulsar la productivitat i avançar a un model que permeti «créixer millor»

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis planteja la necessitat d’agrupar sota un mateix paraigua les diferents iniciatives destinades a millorar la competitivitat i la productivitat del país, a través d’un Pla Nacional de Productivitat i Competitivitat liderat pel Govern i amb la participació de les administracions públiques i del teixit empresarial. «Cal posar totes les idees sobre la taula, liderat sempre pel Govern», ha declarat el president de la Cambra, Josep Maria Mas, durant la presentació de l’Informe econòmic 2025, tot defensant que es tracti d’un projecte compartit entre el sector públic i el privat.
«El que ara convé és ajuntar-ho tot, consensuar-ho i fer que això arribi i sigui extensible transversalment a altres sectors», ha assenyalat Mas sobre unes iniciatives que, en alguns casos, ja s’estan desenvolupant de manera separada. En aquest sentit, l’ens defensa que la productivitat i la competitivitat es converteixin en un criteri transversal a l’hora de prendre decisions sobre regulació, inversió, formació, infraestructures, fiscalitat i polítiques públiques, identificant periòdicament els obstacles que frenen el creixement empresarial per poder actuar sobre aquells que tinguin un impacte més gran.
«Tenim el problema de la mà d’obra, que no podem arribar a cobrir els llocs de treball que tenim buits, i això també ha d’anar de la mà de poder-los oferir un habitatge» – Josep Maria Mas
Per la seva banda, el cap de Govern, Xavier Espot, ha rebut favorablement la proposta i ha recordat que una part de les actuacions que podrien integrar-se en aquesta estratègia ja estan en marxa: «Ja hi ha molta feina feta. El pla d’innovació que ha presentat i que està implementant la ministra d’Economia no deixa de ser, en certa manera, també una part d’aquest pla», ha afirmat. Espot també hi ha inclòs el procés d’aproximació a Europa, tot incidint que «tot el que s’ha fet en matèria d’aproximació amb Europa, l’Acord d’associació amb la Unió Europea, és una palanca importantíssima per millorar la competitivitat i la productivitat».
Cal destacar que la proposta arriba en un moment en què la Cambra considera necessari fer evolucionar progressivament el model de creixement del Principat, assenyalant que durant molts anys una part important de l’expansió econòmica s’ha basat en l’augment de la població, els treballadors, les empreses, l’activitat i els visitants, un model que ha contribuït a la prosperitat del país, però que «difícilment pot mantenir-se indefinidament» en un territori reduït i amb recursos limitats. Així, l’ens no planteja frenar el creixement, sinó ordenar-lo i avançar cap a un model més intensiu que permeti generar més valor amb els recursos disponibles.
L’informe reforça aquesta diagnosi, ja que el 2025 es van mantenir, de mitjana, 1.727 ofertes de treball pendents de cobrir, malgrat l’augment de l’ocupació i uns nivells mínims d’atur
«Tenim el problema de la mà d’obra, que no podem arribar a cobrir els llocs de treball que tenim buits avui en dia, i això també ha d’anar de la mà de poder-los oferir un habitatge», ha exposat Mas, tot remarcant que les grans empreses tenen més capacitat per afrontar aquesta situació, mentre que «hem de pensar que les empreses una mica més reduïdes aquesta possibilitat no la tenen. Llavors, aquí és on s’ha de treballar». En aquest sentit, l’informe reforça aquesta diagnosi, ja que el 2025 es van mantenir, de mitjana, 1.727 ofertes de treball pendents de cobrir, malgrat l’augment de l’ocupació i uns nivells mínims d’atur.
L’habitatge és l’altre gran element que la Cambra situa directament dins del debat sobre la competitivitat, considerant que la manca d’habitatge assequible ja no és únicament una qüestió social, sinó també laboral i empresarial, perquè les dificultats per trobar professionals se sumen als problemes perquè aquests puguin residir al país. «S’ha de continuar treballant», ha insistit Mas, mentre que Espot ha defensat que «quan prioritzem l’habitatge, les infraestructures, la despesa educativa o sanitària, la inversió educativa o sanitària, en certa manera, també és inversió a favor de la transformació i de la competitivitat de la nostra economia».
Pel que fa a les xifres, el PIB va registrar durant el segon trimestre d’enguany un augment real interanual del 2,6%, set dècimes menys que durant el trimestre anterior
Tot plegat es produeix després d’un 2025 en què el PIB real va créixer un 3,9%, una dècima més que l’any anterior i la taxa més elevada des del 2006, situant-se per sobre del creixement registrat a Espanya, França i el conjunt de la zona euro. El PIB real per càpita, en canvi, va avançar un 1,6%, fins als 35.016 euros, i es manté en nivells similars als de fa una dècada. Altrament, les perspectives per al 2026 continuen sent positives, apuntant, però, a una moderació del ritme de creixement. El PIB va registrar durant el segon trimestre un augment real interanual del 2,6%, set dècimes menys que durant el trimestre anterior, mentre que les estimacions situen el creixement del conjunt de l’any en el 2,6% i la inflació mitjana en el 3,8%. «La Cambra vol continuar contribuint des del diàleg, el coneixement de la realitat empresarial i la voluntat de sumar», ha conclòs Mas.