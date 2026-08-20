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  • L'actual estat de la plaça Rebés. | El Periòdic / S.G.B.
Pol Forcada Quevedo
  • Societat
Millora de l’espai públic

[Amb imatges] La plaça Rebés acumula retards i l’obertura per fases s’allarga fins al pròxim mes d’octubre

González reconeix les dificultats en l’execució de les obres, tot i que assegura que no hi haurà un increment del pressupost previst inicialment

La plaça Bartomeu Rebés Duran d’Andorra la Vella acumula retards en l’execució de les obres, tal com ha reconegut aquest matí el cònsol major de la capital, Sergi González. De fet, ha apuntat que avui mateix s’ha reunit amb els restauradors de la zona per traslladar-los la situació i que pròximament mantindrà una trobada amb els veïns. «És veritat, hi ha hagut un retard», ha admès el mandatari, qui ha atribuït les dificultats inicialment als retards de FEDA i, posteriorment, a problemes de gestió amb el personal de la constructora.

Malgrat les dificultats, la corporació preveu començar a recuperar espais oberts a curt termini. En aquest sentit, González ha avançat que avui mateix s’obrirà «un pas molt important» i que, si la planificació es concreta la setmana vinent amb la incorporació dels industrials, «en 15 dies ja podrem disposar d’una plaça ja més oberta». En tot cas, el cònsol ha justificat els retards per les dificultats que travessa actualment el sector de la construcció, especialment pel que fa a la disponibilitat de materials i personal.

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L’obertura de l’espai es farà per trams, tal com ja contemplava el projecte inicial, el qual està dividit en tres fases. La primera correspon a la part principal de la plaça Rebés; la segona, a l’espai que connecta amb la plaça del Poble; i la tercera, a la voravia que enllaça amb l’avinguda Meritxell. Segons González, la previsió actual és tenir les dues primeres fases enllestides «a final de setembre», mentre que la tercera, la que tindrà menys afectació sobre el centre de la plaça, quedaria per «a mitjan octubre».

Val a dir que el cònsol major ha volgut remarcar que el retard no comportarà cap increment del pressupost. «Continuem amb la mateixa partida», ha assegurat, i ha descartat que les demores responguin a modificacions del projecte inicial.

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