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  • La corporació planteja una transformació del principal eix de la parròquia. | Comú de la Massana
El Periòdic d'Andorra
Redefinició en marxa

Quatre propostes entren en la fase d’avaluació per definir la futura remodelació de l’avinguda Sant Antoni

Poulet destaca la necessitat d’anticipar-se a la transformació de l’eix: «És important decidir amb antelació el model que volem projectar»

El concurs nacional de projectes per a la remodelació i l’embelliment de l’avinguda Sant Antoni ha tancat la fase de presentació d’idees amb quatre propostes per redefinir el principal eix urbà de la parròquia, d’entre les quals haurà de sortir el projecte guanyador per a la futura remodelació de l’avinguda. En aquest sentit, i de cara a garantir un procés rigorós i amb el màxim nivell tècnic, s’ha constituït una comissió tècnica d’avaluació integrada per representants tècnics del Comú de la Massana i dels Col·legis Oficials d’Arquitectes i d’Enginyers, amb la voluntat d’analitzar les propostes i determinar quina és la que respon millor als objectius.

Cal destacar que la iniciativa s’emmarca en una visió global de transformació del centre de la parròquia, vinculada a la construcció del nou vial, el qual permetrà descongestionar el trànsit de pas pel nucli urbà i reduir la contaminació ambiental, alhora que obrirà la porta a replantejar l’avinguda Sant Antoni com un espai més amable, segur, sostenible i atractiu. A més, el comú continua treballant amb la Cambra de Comerç i els comerciants de la parròquia per recollir aportacions que contribuiran a definir el futur de l’avinguda Sant Antoni.

En aquest sentit, el conseller d’Obres, Kevin Poulet, ha precisat que «és important decidir amb antelació el model d’avinguda que volem projectar», tot destacant que l’obra s’haurà d’executar en diferents fases una vegada entri en funcionament el vial. Així, el conseller de la corporació massanenca ha afegit que «la futura desviació ofereix una oportunitat única per repensar el centre de la Massana i convertir l’avinguda Sant Antoni en un espai molt més agradable per passejar, relacionar-se i gaudir del comerç local».

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