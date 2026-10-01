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  • Editorial

Una oportunitat que ha de deixar indústria al país

Film Andorra neix amb una ambició encertada: convertir l’audiovisual en una nova via de diversificació econòmica i situar el país en el mapa dels rodatges internacionals. La iniciativa mobilitzarà prop de 900.000 euros i condiciona el suport a les produccions de fora a generar despesa i contractació al Principat. La resposta dels professionals confirma que existia una demanda per ordenar i reforçar un sector que ja disposa de talent, empreses i experiència, però també introdueix el matís imprescindible: atraure rodatges no pot convertir-se en una finalitat per si mateixa. El resultat s’haurà de mesurar en la capacitat de generar feina, formar tècnics, facilitar finançament i coproduccions i permetre que les empreses andorranes assumeixin progressivament projectes més ambiciosos. Andorra difícilment podrà cobrir avui tots els perfils que exigeix una gran producció. Precisament per això, Film Andorra té sentit si serveix per ampliar aquesta base. L’aposta serà realment transformadora si, més enllà de convertir el país en un plató, contribueix a construir una indústria que també sigui capaç de crear des d’Andorra.

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