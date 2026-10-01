David Forné (II): «L’heliport és un projecte que hem trigat 40 anys a tenir-lo; no ve d’un mes per traslladar-s’hi»

En aquesta segona part de l’entrevista*, el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, aborda els principals projectes en matèria de mobilitat i energia, des de les connexions aèries fins al parc eòlic del Maià i l’objectiu d’incrementar la producció energètica nacional. Forné també fa balanç de la legislatura i aborda el seu futur polític de cara a les pròximes eleccions.
*L’entrevista es va dur a terme el dia abans del tancament del procés amb les empreses vinculat a les noves connexions aèries, per la qual cosa les informacions que hi exposa sobre aquest procés corresponen al moment de la conversa i no reflecteixen la situació actual.