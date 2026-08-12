Una estafa per WhatsApp suplanta hotels i utilitza dades de reserves per obtenir informació personal i bancària

L’Agència Nacional de Ciberseguretat d’Andorra (ANC) ha alertat d’una campanya massiva de missatges fraudulents en què els ciberdelinqüents es fan passar per hotels on les víctimes tenen una reserva real amb l’objectiu d’obtenir les seves dades personals o bancàries. L’estafa, detectada per l’Oficina de Seguretat de l’Internauta (OSI) de l’Institut Nacional de Ciberseguretat d’Espanya (Incibe), s’està difonent principalment a través de WhatsApp, tot i que també podria arribar per correu electrònic o mitjançant trucades telefòniques.
La particularitat del frau és que els missatges incorporen informació real sobre l’estada contractada, un element que els permet guanyar credibilitat davant la víctima. «Als missatges analitzats es poden observar dades com el nom de l’hotel, dates d’entrada i sortida, nom del client, número de reserva, etc.», adverteix l’Incibe. De fet, l’organisme ja ha documentat anteriorment casos de suplantació d’hotels en què els estafadors disposaven d’informació real dels clients.
Amb aquestes dades, els ciberdelinqüents contacten amb l’usuari i l’avisen que ha de confirmar, validar o completar algun aspecte de la reserva
Amb aquestes dades, els ciberdelinqüents contacten amb l’usuari i l’avisen que ha de confirmar, validar o completar algun aspecte de la reserva: «Com a argument per generar confiança i urgència, indiquen que cal confirmar o validar la reserva», explica l’organisme. A més, el missatge incorpora un enllaç que aparentment serveix per completar el procés, però que en realitat dirigeix a una pàgina fraudulenta que suplanta l’establiment o el servei de reserves i que pot demanar informació personal o dades de pagament.
Davant d’aquesta situació, l’Incibe recomana no obrir l’enllaç, no proporcionar cap dada i interrompre la conversa. Si l’usuari té efectivament una reserva a l’hotel esmentat, haurà de comprovar qualsevol incidència directament a través de la pàgina web o de l’aplicació oficial de l’establiment. Posteriorment, es recomana bloquejar el número i eliminar la conversa. En cas d’haver introduït dades bancàries, la recomanació és contactar immediatament amb l’entitat bancària i informar del frau. A més, l’organisme insta a «recopilar totes les proves», incloent-hi captures de pantalla, el número des del qual s’ha rebut el missatge, l’enllaç fraudulent, correus electrònics o justificants de pagament, abans de presentar una denúncia davant la Policia.