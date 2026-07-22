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  • El cap de l'àrea de Cultura, Jan Cartes, i el cònsol major, Sergi González. | Comú d'Andorra la Vella / Tony Lara
Sergi Gil Bosch
Reforç de la seguretat

El Comú d’Andorra la Vella descarta que els agents de circulació facin ús de càmeres corporals durant la Festa Major

La corporació assegura que no s'accelerarà la implantació de les 'body cam' tot i el precedent de Canillo, i defensa "l'ambient sa" de l'esdeveniment

El Comú d’Andorra la Vella ha volgut deixar clar que, de cara a la Festa Major, no hi ha intenció que els agents de circulació utilitzin les càmeres corporals com a mètode de seguretat, com sí que han fet a Canillo. «No ho hem cregut necessari perquè dintre de la nostra planificació està pensat per a més endavant», ha declarat el cònsol major, Sergi González, durant la presentació del calendari de l’esdeveniment.

Així, el cònsol ha afirmat que tot i que l’ús d’aquests dispositius ja està aprovat, i que valora la decisió d’altres comuns d’utilitzar-los durant les seves festes majors, no hi ha intenció d’accelerar la seva implementació més enllà del previst. Tanmateix, González ha assegurat que tampoc s’ha previst cap reforç i ha dipositat la confiança en el treball coordinat amb la Policia: «Sempre hi ha una manera de treballar conjuntament i aquest any hem continuat fent-ho de la mateixa manera».

«No acostumem a tenir problemes de baralles i hi ha un ambient que creiem que és força sa […] La Policia s’encarregarà d’organitzar el dispositiu que cregui convenient i adequat» – Jan Cartes

Per la seva banda, el cap de l’àrea de Cultura, Jan Cartes, ha explicat que el comú ja ha elaborat els dos documents tècnics en què es detallen els dispositius previstos per a l’esdeveniment. «Hi especifiquem quants agents de circulació hi assistiran, quants vigilants de seguretat hi haurà donant suport o quins serveis sanitaris hi participaran. Tota aquesta informació s’envia a Protecció Civil, que després la trasllada al Departament d’Interior, encarregat de planificar el dispositiu de seguretat», ha detallat.

«No acostumem a tenir problemes de baralles i hi ha un ambient que creiem que és força sa«, ha defensat el cap de l’àrea de Cultura, tot reafirmant la posició del comú davant la qüestió sobre un possible increment de mesures, una resposta marcada pels incidents registrats durant la Festa Major d’Encamp. Així mateix, Cartes també ha expressat la seva confiança en el desplegament del dispositiu policial: «Com deia el cònsol, la Policia ja té aquest programa i s’encarregarà d’organitzar el dispositiu que cregui convenient i adequat«.

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El Comú d’Andorra la Vella descarta que els agents de circulació facin ús de càmeres corporals durant la Festa Major
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