Preservar la ramaderia per mantenir viu el territori

La benedicció del bestiar al Planell de la Rabassa celebrada aquest dimecres és molt més que una tradició que ha arribat al mig segle d’història. Els prop de 200 caps reunits enguany evidencien la continuïtat d’una activitat que, malgrat les dificultats pròpies del territori i les exigències climàtiques, manté un paper rellevant en la conservació del paisatge i de l’entorn natural d’Andorra. Que la cabana hagi crescut respecte d’altres anys és, en aquest sentit, una dada positiva, però preservar el sector primari exigeix anar més enllà de reivindicar-lo en jornades assenyalades. L’increment dels ajuts públics és important, però també ho és garantir que agricultors i ramaders disposin de condicions que permetin donar continuïtat a les explotacions, especialment en un moment en què el relleu generacional apareix com un dels reptes que cal afrontar. Tradició, territori i activitat econòmica van aquí de bracet. Mantenir viva la ramaderia significa també contribuir a preservar un model de muntanya que forma part del patrimoni del país.