  • Els infants presents aquest divendres al Consell d'Infants de la capital, | Comú d'Andorra la Vella / Tony Lara
Elena Hernández Molina
Projecció a la parròquia

Els infants d’Andorra la Vella aposten per un parc interior a l’Espai Capital mentre el comú estudia la integració

Losada destaca que la proposta “es pot estudiar i incloure dins del projecte” amb la voluntat de garantir un espai viu i actiu durant tot l’any

El Consell d’Infants d’Andorra la Vella ha situat l’Espai Capital al centre del debat amb una de les propostes més destacades del curs: la creació d’un parc interior comunal. La iniciativa, impulsada pels alumnes del British College of Andorra, encaixa amb la voluntat del comú de dotar aquest futur equipament d’usos diversos i vida durant tot l’any.

La cònsol menor, Olalla Losada, ha assegurat que la proposta “es pot estudiar i incloure dins del projecte”, tot recordant quea ctualment es troben en fase de recollida d’idees abans de la presentació de l’avantprojecte, prevista per a finals de maig. En aquest sentit, ha subratllat que els espais encara no definits —com la sala polivalent prevista sota la futura casa pairal— ofereixen marge per integrar iniciatives com la dels infants.

Així, Losada ha explicat que el comú està treballant per incorporar aportacions no només dels escolars, sinó també de les entitats de la parròquia, amb l’objectiu de traslladar-les a l’equip d’arquitectura Altura, guanyador del concurs d’idees. “La voluntat és que l’Espai Capital no sigui només per a esdeveniments puntuals, sinó que tingui activitat durant tot l’any”, ha remarcat.

La proposta del parc interior respon també a la necessitat de disposar d’espais tancats adaptats al clima, un aspecte que la cònsol menor ha considerat “important” en un país com Andorra. Tot i que encara caldrà analitzar-ne la viabilitat tècnica, el comú no descarta ubicar aquesta instal·lació dins del mateix Espai Capital o en un altre equipament.

A banda d’aquesta iniciativa, el Consell d’Infants —format per alumnes de cinquè de les sis escoles de la parròquia— també ha posat sobre la taula altres propostes, com la dinamització del Parc Central o la millora del parc infantil d’Enclar amb criteris inclusius. Tot plegat forma part d’un procés participatiu que permet als més joves implicar-se en la transformació de la parròquia.

