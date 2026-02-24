La proposta arquitectònica de l’Espai Capital contempla la Casa Pairal, tres plantes d’aparcament i un recinte firal

El despatx Altura Arquitectes ha guanyat el concurs d’idees impulsat pel Comú d’Andorra la Vella per definir el futur de l’Espai Capital, a la parcel·la de l’antiga plaça de braus, actualment destinada a aparcament. La proposta, sota el títol Plenum i liderada pels arquitectes Lluís Ginjaume i Gerard Veciana, divideix els 10.500 metres quadrats —2.500 de titularitat comunal i la resta privats— en tres sectors prioritaris i deixa la porta oberta a una quarta fase per connectar amb la plaça del Poble.
El projecte planteja, en el sector de propietat comunal, la construcció de la Casa Pairal, una sala polivalent i tres plantes d’aparcament, una de les quals a la mateixa cota del recinte firal per facilitar l’ús conjunt en esdeveniments com la Fira d’Andorra la Vella. El sector firal preveu un espai multifuncional amb graderies fins a la cota 7, amb unes dimensions de 40 metres d’espai útil per 80 de llargada i uns 18 metres d’alçada. Segons els arquitectes, el recinte podrà acollir esdeveniments musicals amb 3.500 espectadors asseguts o fins a 7.000 persones en grans espectacles, així com cites esportives o serveis de càtering de gran format.
“Les prioritats són fer l’espai capital amb aquests tres sectors i més endavant fer el sector 4, si toca” – Sergi González
La proposta aposta per un edifici compacte que generi espai públic, adaptat a la topografia i allunyat del nivell freàtic. L’estructura es distribueix al llarg de tota la parcel·la i incorpora una coberta amb espai verd i cel·les fotovoltaiques. “Volíem que l’Espai Capital fos un espai per a la ciutadania”, han destacat des del despatx guanyador, que també ha subratllat la voluntat d’“alliberar espai” i integrar el projecte amb l’entorn del riu.
El cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, ha remarcat que les prioritats són “fer l’Espai
Capital amb aquests tres sectors i més endavant fer el sector 4, si toca”. Ha recordat que el plec de bases ja preveia una possible connexió futura amb la plaça del Poble i que el pressupost estimatiu se situava en una franja de 15 milions d’euros. També establia que l’equipament fos modular i desmuntable un cop finalitzat el contracte.
En aquest sentit, el comú ha consolidat un contracte de lloguer a 25 anys amb la propietat privada, amb una renda mensual de 30.000 euros, per garantir “estabilitat a llarg termini”. González ha explicat que la proposta guanyadora preveu una separació de deu metres amb la part privada per assegurar que el sector 1 —Casa Pairal, aparcament i plaça— es pugui mantenir en cas que no es renovi l’acord. “Passats aquests 25 anys, ja es veurà si es renova tàcitament o la propietat diu que vol el terreny; llavors es pot desmuntar i ubicar aquest espai firal en una altra parcel·la”, ha afirmat.
“Ara prenem les decisions principals, i a mesura que anem prenent aquestes decisions s’aniran fixant terminis i pressupostos” – Lluís Ginjaume i Gerard Veciana
Els arquitectes Ginjaume i Veciana disposen ara d’un termini aproximat de tres mesos per presentar l’avantprojecte. “Ara prenem les decisions principals, i a mesura que anem decidint s’aniran fixant terminis i pressupostos”, han explicat, admetent que es tracta d’un projecte complex que requerirà treballar “colze a colze amb l’administració”.
El concurs ha comptat amb vuit equips participants i un jurat format per 14 membres, entre consellers de majoria i minoria, tècnics, representants d’Andorra Turisme i del Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra. González ha qualificat el procés com “una demostració i declaració d’intencions” per fer una capital “més oberta” i potenciar-ne el potencial cultural. “No és un projecte urbanístic, és una aposta”, ha assegurat, tot destacant el “talent i la voluntat política de tirar endavant projectes”.
CLICA PER CONSULTAR TOTES LES INFORMACIONS RELACIONADES AMB EL PROJECTE DE L’ESPAI CAPITAL
En relació amb el futur Museu Nacional, González ha explicat que el plec de bases ja contemplava que la plaça i el sector 1 poguessin encabir un espai sociocultural, però ha remarcat que “a data d’avui, el Govern no ens ha fet arribar cap demanda”. Ha assegurat que el Comú continua tirant endavant l’Espai Capital i que, si en algun moment l’executiu planteja necessitats concretes per al Museu Nacional, s’analitzaran. També ha insistit que el sector 1, vinculat a la Casa Pairal, s’haurà de treballar escoltant la ciutadania i la gent gran per definir els usos i els metres quadrats necessaris, ja que “ara tenim l’estructura, però no tenim res que passi dintre”.
Andorra Turisme participarà en el finançament i la gestió
El ministre de Turisme, Jordi Torres, ha confirmat la participació del Govern en el projecte. Ha recordat que Andorra Turisme ha format part de la comissió de selecció i que s’ha ofert una col·laboració econòmica i de gestió. “Pensem que és un bon projecte, és el que nosaltres buscàvem”, ha afirmat. Tot i que no ha concretat l’import total, ha avançat que l’aportació podria situar-se “entre un 30 o un 40% del cost” de la part corresponent al recinte multifuncional.
Torres ha defensat que es tracta d’“un projecte de país” que ha de permetre acollir esdeveniments internacionals i donar continuïtat a cites ja consolidades fins al 2027, així com a altres activitats esportives i culturals. També ha avançat que en els pròxims mesos es preveu formalitzar un conveni de col·laboració amb l’ens comunal per establir els dies d’ús i la reserva d’espais.
Segons el titular de la cartera de Turisme, la voluntat és també gestionar conjuntament l’equipament i reservar determinats dies d’ús anual per celebrar-hi esdeveniments propis. El conveni de col·laboració amb el Comú s’hauria de formalitzar en els pròxims mesos.