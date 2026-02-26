Bonell afirma que el Museu Nacional “no es descarta” a l’Espai Capital, tot i que es podria buscar una alternativa

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha assegurat que el Govern continua treballant perquè el Museu Nacional esdevingui una realitat, malgrat que a hores d’ara no hi ha una previsió concreta perquè s’ubiqui a l’Espai Capital d’Andorra la Vella. Les declaracions arriben pocs dies després que el comú hagi fet públic el projecte arquitectònic guanyador del concurs d’idees per desenvolupar l’Espai Capital, a la parcel·la de l’antiga plaça de braus. La proposta ‘Plenum’, del despatx Altura Arquitectes, contempla la construcció de la Casa Pairal, tres plantes d’aparcament i un recinte firal multifuncional, però no concreta cap espai destinat al Museu Nacional.
“Estem treballant perquè aquest pugui ser una realitat […] Si no pot ser aquí, buscarem un altre lloc. Això no ens frenarà perquè el Govern pugui desenvolupar o realitzar el Museu Nacional” – Mònica Bonell
En aquest context, Bonell ha explicat que l’Executiu es troba en fase d’estudis previs. “Estem treballant perquè aquest Museu Nacional pugui ser una realitat”, ha afirmat, tot detallant que per fer-ho “fan falta estudis conceptuals i estudis d’homogeneïtzació” i que actualment “estem en aquest pas”. Així, la ministra ha recordat que l’Espai Capital ja havia estat assenyalat anteriorment com l’emplaçament on el Govern “volia o havia pensat que el Museu Nacional podria anar” i ha insistit que, al seu parer, “era el millor lloc”. Amb tot, ha deixat clar que la ubicació definitiva no és un condicionant imprescindible. “Si no pot ser aquí, buscarem un altre lloc. Això no ens frenarà perquè el Govern pugui desenvolupar o realitzar el Museu Nacional”, ha subratllat.
Pel que fa a les declaracions fetes des del comú, el qual ha indicat que no ha rebut cap demanda formal per part del Govern en relació amb el museu, Bonell ha assegurat que no dona “res per descartat” i que prefereix quedar-se amb el que li han traslladat directament des de la corporació comunal. “Jo compto que ells no descarten que pugui ser complementari a tota l’oferta que hi haurà a l’Espai Capital”, ha apuntat. En qualsevol cas, la titular de Cultura ha reiterat que la prioritat és culminar els treballs previs i garantir un espai adequat per al projecte. “Quan nosaltres acabem tota aquesta feina, si allà no s’hi pot encabir el Museu Nacional, nosaltres prioritzarem tindre un espai per realment posar-lo en valor”, ha conclòs.