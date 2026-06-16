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  • Sergi González i Marc Torrent, en la visita a l'antic hotel Jaume I que encabirà 'La Llar d'Andorra la Vella'. | Comú d'Andorra la Vella / Tony Lara
El Periòdic d'Andorra
Nou recurs residencial

Els 18 habitatges per a la gent gran de l’antic hotel Jaume I podrien estar disponibles durant la tardor del 2027

El comú licita les obres de reforma de l’immoble, el qual es convertirà en 'La Llar d’Andorra la Vella', un nou recurs que complementarà el Calones

L’antic hotel Jaume I està més a prop de convertir-se en un nou recurs residencial per a la gent gran d’Andorra la Vella. El comú publicarà aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) el concurs per adjudicar les obres de rehabilitació de l’immoble, una actuació que permetrà habilitar 18 habitatges i que s’emmarca en el programa Reviu de recuperació d’edificis en desús.

El projecte, el qual portarà el nom de ‘La Llar d’Andorra la Vella’, complementarà l’actual oferta residencial del Calones. En aquest sentit, i durant una visita a l’edifici, el cònsol major, Sergi González, ha defensat la necessitat d’ampliar les alternatives habitacionals destinades a la gent gran de la parròquia: “Volem que la gent gran de la parròquia tingui més opcions per continuar vivint a Andorra la Vella amb comoditat i autonomia”, ha destacat.

Per la seva banda, el conseller de Transformació Digital, Sostenibilitat i Habitatge, Marc Torrent, ha detallat el calendari previst per a l’actuació. Les empreses interessades podran presentar les seves ofertes fins al 30 de juliol, mentre que el procés d’adjudicació s’iniciaria el 5 d’agost amb la voluntat que el contracte es pugui aprovar en consell de comú durant el mes de setembre. Si es compleixen les previsions, les obres començarien a l’octubre. Així doncs, la constructora disposaria d’un any per executar els treballs, de manera que els nous habitatges podrien estar disponibles cap a la tardor del 2027.

“Volem que la gent gran de la parròquia tingui més opcions per continuar vivint a Andorra la Vella amb comoditat i autonomia” – Sergi González

Cal destacar que el projecte contempla la creació de nou estudis i nou apartaments d’una habitació, amb superfícies compreses entre els 30 i els 50 metres quadrats. “Els habitatges s’han dissenyat amb una distribució pensada per facilitar el dia a dia de les persones grans, amb sala d’estar i cuina integrada, banys amplis i espais còmodes, funcionals i fàcils de mantenir”, ha assenyalat Torrent, qui ha apuntat que el projecte també inclourà una zona de bugaderia comuna i trasters per als residents.

A més, el conseller ha destacat que “el projecte ha treballat especialment aspectes com l’accessibilitat, els recorreguts interiors i la comoditat dels espais”, afegint que el complex incorporarà un habitatge completament adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. La inversió estimada ascendeix a 1,8 milions d’euros, una xifra que inclou tant la redacció com la direcció de les obres. Tanmateix, el cost definitiu dependrà de les ofertes que acabin presentant les empreses licitadores.

La inversió estimada ascendeix a 1,8 milions d’euros, tot i que el cost definitiu dependrà de les ofertes que acabin presentant les empreses licitadores

Per altra banda, val a dir que actualment hi ha 19 persones en llista d’espera per accedir a recursos residencials destinats a la gent gran. Per aquest motiu, el comú treballa paral·lelament en la creació d’un registre únic que permeti gestionar l’accés als habitatges i coordinar-lo amb les demandes existents al Calones. En aquest sentit, també cal mencionar que els nous pisos es troben situats en l’edifici entre l’avinguda Santa Coloma, 24, i el carrer Roureda de Sansa, 13, el qual feia entre cinc i sis anys que estava tancat i sense activitat.

Així, i a través d’una cessió d’ús per un període de 30 anys, el comú ha pogut incorporar-lo al programa Reviu i impulsar-ne la transformació. Torrent ha defensat que aquest model de rehabilitació permet “oferir el recurs molt més aviat” que si s’hagués de construir un edifici nou, aprofitant també per reivindicar la col·laboració entre administracions i sector privat com a eina imprescindible per ampliar el parc residencial. “La solució no passa perquè cada institució treballi de manera independent”, ha assegurat.

El Comú d’Andorra la Vella presenta un edifici amb 18 pisos destinats a la gent gran en el marc del programa Reviu

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