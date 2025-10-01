El Comú d’Andorra la Vella presenta un edifici amb 18 pisos destinats a la gent gran en el marc del programa Reviu

El Comú d’Andorra la Vella ha presentat aquest dimecres un nou projecte en el marc del programa Reviu, el qual permetrà disposar de 18 habitatges destinats a la gent gran. L’edifici se situa al número 13 del carrer Roureda de Sansa, amb accés principal per l’avinguda Santa Coloma, i s’ha pactat una cessió d’ús amb la propietat per una durada de 30 anys.
El cònsol major, Sergi González, ha subratllat la importància de la iniciativa, resultat del treball dut a terme durant els darrers mesos. “Avui sí, avui tenim habitatge”, ha afirmat, recordant que el programa Reviu “es va començar a cuinar a foc lent”, amb un procés de pedagogia individual amb els propietaris, i que ara comença a donar fruits. “Quan tens un projecte clar i estàs estudiant bé les necessitats, les coses van sortint”, ha remarcat.
“Quan tens un projecte clar i estàs estudiant bé les necessitats, les coses van sortint” – Sergi González
Segons ha explicat el conseller d’Habitatge, Marc Torrent, el projecte permetrà habilitar nou apartaments d’una habitació i nou estudis, els quals es destinaran a persones grans, amb unes condicions similars a les que ofereix actualment l’Hostal Calones. El projecte té una estimació inicial de dos milions d’euros, amb un termini d’execució previst d’uns 14 mesos. “No es toca ni façana ni coberta, però es farà alguna redistribució interior per adaptar-lo a les necessitats”, ha precisat.
Torrent ha explicat que, tot i que el programa Reviu preveu en general cessions d’ús de 15 anys ampliables, en aquest cas s’ha arribat a un pacte amb la propietat per establir una cessió directa de 30 anys. En aquest sentit, ha remarcat que el projecte donarà resposta parcial a la llista d’espera del Calones, la qual compta amb una vintena de persones. “Aquí en podem treure ja en 18”, ha apuntat. A més, ha destacat que l’adjudicació del conveni amb la propietat es formalitzarà un cop s’aprovi al Consell de Comú.
“No es toca ni façana ni coberta, però es farà alguna redistribució interior per adaptar-lo a les necessitats” – Marc Torrent
Pel que fa als serveis complementaris, el conseller ha aclarit que l’edifici “no és un Calones 2” i que, tot i que no tindrà menjador, la corporació comunal ja treballa en un nou espai a Santa Coloma amb aquesta funcionalitat. A més, alguns dels espais de l’immoble es podrien destinar a altres usos socials, pendent d’anàlisi conjuntament amb el departament corresponent.
Torrent ha situat aquest projecte com “el primer de molts” dins del programa Reviu, el qual, segons ha ponderat, ha servit per “trencar barreres” i guanyar confiança dels propietaris. Finalment, ha confirmat que s’ha desbloquejat l’altre pis previst dins del programa i que en un termini aproximat de deu dies es preveu publicar al BOPA el concurs per adjudicar-ne les reformes.