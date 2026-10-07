El mirador de l’Alt de la Capa obre un mes per presentar al·legacions al projecte i a la documentació ambiental

El projecte per construir el mirador astronòmic a la zona de l’Alt de la Capa, a Arinsal, fa un nou pas en la seva tramitació administrativa. El Comú de la Massana ha sotmès a informació pública tant el projecte com la documentació ambiental corresponent durant el termini d’un mes, segons l’edicte publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA). El tràmit arriba després de l’informe previ d’impacte ambiental emès pel Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat del Govern, tal com recull l’edicte.
Durant aquest període, les persones interessades podran consultar tant el projecte del mirador com la documentació ambiental a les dependències del Comú de la Massana, concretament al Departament d’Obres, situat a l’avinguda de Sant Antoni número 29. Per accedir a la documentació caldrà fer una reserva prèvia d’hora. El període d’informació pública permetrà també presentar les al·legacions que els interessats considerin oportunes, les quals s’hauran de formular dins del mateix termini d’un mes.