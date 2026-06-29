El Comú de la Massana fixa el topall de creixement en 25.000 habitants amb un nou POUP que preserva les condicions

El Comú de la Massana ha aprovat aquest dilluns, per unanimitat, l’obertura del segon període d’informació pública del nou Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP), un document que fixa en uns 25.000 habitants el sostre màxim de creixement de la parròquia. La xifra suposa una reducció significativa respecte al planejament vigent fins ara, el qual preveia una capacitat de fins a 60.000 habitants.
La cònsol major, Eva Sansa, ha explicat que el nou POUP és el resultat de «dos anys intensos de reflexió» i de diverses reunions amb representants dels diferents sectors de la parròquia. «Des de l’inici vam tenir clar que el POUP havia de ser l’eina de planificació de la Massana», ha afirmat.
Segons Sansa, el nou document «reflecteix la voluntat popular» després que es decidís apostar per «un POUP més restrictiu i un model més equilibrat, sostenible i adaptat a la realitat». Així, ha assenyalat que el planejament s’ha construït sobre tres grans eixos: «l’interès general, els estudis de càrrega per garantir els serveis i les infraestructures i la preservació del paisatge».
«Vam decidir entre tots que volíem un POUP més restrictiu i un model més equilibrat, sostenible i adaptat a la realitat» – Eva Sansa
A partir d’aquests criteris, el nou planejament estableix un màxim de 25.000 habitants, prenent com a referència una ràtio de dues persones per habitatge. «Hem aconseguit fer aquesta reducció preservant sobretot les condicions del sòl consolidat», ha destacat la cònsol.
El POUP també introdueix nous criteris per al sòl urbanitzable amb la creació de cinc categories en funció de la proximitat al nucli urbà, l’impacte paisatgístic, el pendent i altres factors de vulnerabilitat. Com a exemple, Sansa ha explicat que en les zones més allunyades del nucli urbà la parcel·la mínima podrà arribar als 3.000 metres quadrats i l’edificabilitat es reduirà de manera notable.
Amb l’aprovació inicial, el document entra ara en un segon període d’informació pública de 60 dies perquè la ciutadania pugui consultar-lo i presentar les al·legacions que consideri oportunes.
Inversió de 888.000 euros per remodelar el camí de l’Església i millorar l’accés als equipaments
En la mateixa sessió, la corporació ha adjudicat les obres de remodelació del tram que va des del camí de l’Església fins a l’església de Sant Iscle i Santa Victòria. El projecte inclou també la millora dels accessos a l’Esplai, la guarderia del Petit Príncep i el parc de l’Anita. El conseller Kevin Poulet ha explicat que una de les actuacions respon a les demandes de les famílies usuàries de la guarderia, les quals havien traslladat les dificultats per circular amb cotxets de nadó sobre l’actual empedrat. Per aquest motiu, es construirà un ascensor entre el carrer Rossell i el parc de l’Anita.
Les obres també permetran renovar les xarxes de pluvials, d’aigua potable i residuals. Pel que fa al paviment, el comú ha optat pel mateix material utilitzat al casc antic d’Arinsal, en considerar que ofereix un millor comportament davant les condicions hivernals i contribueix a unificar la imatge dels nuclis històrics de la parròquia. L’actuació té una durada prevista de 22 setmanes i un pressupost final de 888.000 euros. Per fer-hi front, el comú aprovarà un suplement de crèdit de 176.000 euros que permetrà completar l’adjudicació dels treballs.