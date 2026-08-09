Alerta alimentària per la presència de fragments de vidre en determinades confitures i mels de Bonne Maman

El Ministeri de Salut ha informat d’una alerta alimentària preventiva per la possible presència de fragments de vidre en determinades monodosis de confitura i mel de la marca Bonne Maman. Segons s’explica des de l’Executiu, a Andorra la distribució del producte ha estat molt limitada i només ha arribat a dos establiments. Les unitats eren monodosis de 30 grams i l’estoc disponible ja ha estat retirat i immobilitzat. Així, la situació està controlada a hores d’ara i s’han adoptat totes les mesures preventives necessàries. Actualment, no hi ha cap producte afectat disponible als supermercats.