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  • Les unitats eren monodosis de 30 grams i l'estoc disponible ja ha estat retirat i immobilitzat. | ANA
El Periòdic d'Andorra
  • Societat
L'estoc ja ha estat retirat

Alerta alimentària per la presència de fragments de vidre en determinades confitures i mels de Bonne Maman

Segons s'explica des de l'Executiu, al Principat la distribució del producte ha estat molt limitada i només ha arribat a un parell d'establiments

El Ministeri de Salut ha informat d’una alerta alimentària preventiva per la possible presència de fragments de vidre en determinades monodosis de confitura i mel de la marca Bonne Maman. Segons s’explica des de l’Executiu, a Andorra la distribució del producte ha estat molt limitada i només ha arribat a dos establiments. Les unitats eren monodosis de 30 grams i l’estoc disponible ja ha estat retirat i immobilitzat. Així, la situació està controlada a hores d’ara i s’han adoptat totes les mesures preventives necessàries. Actualment, no hi ha cap producte afectat disponible als supermercats.

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