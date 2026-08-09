L’après-ski Cota 1.300 modificarà el calendari el 2027 i es concentrarà entre finals de febrer i Setmana Santa

L’après-ski Cota 1.300 canviarà el calendari de cara al 2027 i concentrarà la programació entre finals de febrer i Setmana Santa. Així ho ha anunciat el conseller de Turisme, Dinamització i Esports del Comú d’Ordino, Jordi Serracanta, qui ha explicat que la decisió s’ha pres després de l’experiència d’aquesta temporada, en què la proposta es va avançar al gener, i de constatar que el tram final de la temporada d’esquí ofereix més hores de llum i convida més el públic a participar en les activitats.
Segons ha detallat, la primera edició es va posar en marxa a partir del febrer, mentre que aquest hivern es va avançar a mitjan gener per provar d’allargar la proposta. Tot i això, ha indicat que les condicions meteorològiques i les hores de llum van limitar la resposta del públic, motiu pel qual la corporació tornarà a concentrar l’activitat en el tram final de la temporada d’esquí. «Hem vist que al gener, a part que hem tingut un hivern que gairebé cada cap de setmana ens ha fet mal temps, potser no convida tant la gent a sortir de casa», ha manifestat Serracanta.
El conseller ha assenyalat que a partir de finals de febrer «el dia ja es comença a allargar» i això afavoreix que, després d’una jornada d’esquí, els visitants optin per quedar-se a gaudir de les activitats programades. «A les 17.30 o a les 18.00 hores encara hi ha una mica de sol i això ja convida més», ha afirmat. Per aquest motiu, la previsió és que la programació s’iniciï a finals de febrer i s’allargui fins a Setmana Santa.
«A les 17.30 o a les 18.00 hores encara hi ha una mica de sol i això ja convida més» – Jordi Serracanta
Serracanta ha defensat que l’ajust del calendari forma part del procés natural d’evolució de la proposta i ha remarcat que el comú té capacitat per introduir canvis quan detecta aspectes susceptibles de millora. «Les coses s’han de fer amb valentia i provar-les. L’avantatge que tenim és que, com que som un comú petit, ens podem adonar que hi ha alguna cosa que no ha funcionat i arreglar-ho ràpidament», ha destacat.
Malgrat aquest canvi, el responsable de Turisme ha valorat positivament la consolidació del Cota 1.300, assegurant que la iniciativa ha despertat l’interès dels establiments de la parròquia. «Això demostra que hi ha gent que vol posar la seva parada i que el seu local aquí a Ordino vol ser present a la Cota 1.300», ha apuntat.
En aquest sentit, Serracanta també ha emmarcat aquesta decisió dins l’estratègia del comú de consolidar esdeveniments sense incrementar-ne excessivament la freqüència. Ha recordat que altres iniciatives com la Trail 100 Andorra by UTMB, la Nit de la Candela, les Nits Obertes o la Fira del Bestiar també busquen dinamitzar la parròquia, especialment durant les temporades vall, i atreure tant visitants com públic resident d’arreu del país, informa l’ANA.