El conflicte entre els Estats Units i l’Iran impacta els mercats i frena el Fons de Reserva de Jubilació al juliol

El Fons de Reserva de Jubilació (FRJ) tanca el mes de juliol amb 2.067,5 milions d’euros i una rendibilitat acumulada de +4,4% en l’any. Segons expliquen des de l’organisme, durant aquest mes s’han experimentat lleugeres correccions, tant en renda fixa com en renda variable.
De fet, la represa de les hostilitats entre l’Iran i els Estats Units va reactivar els temors d’uns tipus d’interès elevats durant més temps, pressionant la renda fixa a la baixa. A les borses, els dubtes sobre la sostenibilitat i racionalitat de les inversions previstes en centres de dades van refredar l’optimisme en els sectors vinculats a la intel·ligència artificial (IA). Tal com és habitual, la rendibilitat acumulada a llarg termini del FRJ (56%) supera la inflació andorrana (29,3%), com estableix l’objectiu marcat per llei.