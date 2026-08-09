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  • Economia
2.067,5 milions d'euros

El conflicte entre els Estats Units i l’Iran impacta els mercats i frena el Fons de Reserva de Jubilació al juliol

A les borses, els dubtes sobre la sostenibilitat de les inversions previstes en centres de dades van refredar l'optimisme en els sectors de la IA

El Fons de Reserva de Jubilació (FRJ) tanca el mes de juliol amb 2.067,5 milions d’euros i una rendibilitat acumulada de +4,4% en l’any. Segons expliquen des de l’organisme, durant aquest mes s’han experimentat lleugeres correccions, tant en renda fixa com en renda variable.

De fet, la represa de les hostilitats entre l’Iran i els Estats Units va reactivar els temors d’uns tipus d’interès elevats durant més temps, pressionant la renda fixa a la baixa. A les borses, els dubtes sobre la sostenibilitat i racionalitat de les inversions previstes en centres de dades van refredar l’optimisme en els sectors vinculats a la intel·ligència artificial (IA). Tal com és habitual, la rendibilitat acumulada a llarg termini del FRJ (56%) supera la inflació andorrana (29,3%), com estableix l’objectiu marcat per llei.

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