  • L’antic forn incinerador d’Encorcés. | Comú d'Andorra la Vella / Tony Lara
El Periòdic d'Andorra
Es prolongarà menys de dos mesos

El Comú d’Andorra la Vella licita per 150.000 euros l’enderroc parcial de l’antic forn incinerador d’Encorcés

L’actuació contempla la retirada de residus perillosos i la conservació de la nau de l’ala oest, encara en ús com a magatzem comunal

El Comú d’Andorra la Vella ha aprovat la convocatòria d’un concurs nacional per adjudicar les obres d’enderroc de l’antic forn incinerador d’Encorcés, ubicat a la carretera de la Comella. El projecte té un pressupost estimat de 150.000 euros i una durada prevista inferior als dos mesos.

Els treballs inclouran la gestió i tractament dels residus potencialment perillosos que es puguin detectar durant l’enderroc, seguint les prescripcions tècniques que s’incorporaran als plecs. L’edifici, en desús des de fa dècades, només conserva dues zones rehabilitades que la corporació utilitza com a magatzem. La resta presenta un estat molt deteriorat, amb elements com el dipòsit de cendres, la xemeneia central del forn, runa industrial i canalitzacions de fibrociment. Segons el comú, la situació actual comporta un risc d’esfondrament.

El projecte preveu l’enderroc parcial de la construcció i la preservació de la nau de l’ala oest, la qual continuarà tenint ús com a magatzem comunal. A més, s’han inclòs partides per a la reparació i el manteniment d’aquesta nau, així com per a la demolició de murs, tanques i blocs de formigó interiors i exteriors. L’objectiu és deixar la parcel·la lliure i preparada per a futurs usos. El termini per presentar ofertes en la licitació finalitzarà el 3 d’octubre, i l’anunci oficial es publicarà al BOPA dimecres vinent.

El cònsol major, Sergi González, ha remarcat que “aquest enderroc és imprescindible per garantir la seguretat i poder disposar d’un espai degradat”, i ha recordat que la intervenció s’emmarca en el pla de recuperació d’espais públics impulsat per la corporació.

