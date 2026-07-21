Gili demana no «abaixar la guàrdia» davant la Festa Major tot i la reducció dels incidents d’aquests darrers mesos

La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha fet una crida aquest dimarts a no abaixar la guàrdia de cara a l’inici de la Festa Major de la parròquia, tot i considerar que les darreres actuacions policials haurien contribuït a reduir la conflictivitat registrada mesos enrere. En aquest sentit, ha defensat que l’objectiu ha de ser preservar unes celebracions «familiars» i mantenir la sensació de seguretat que, al seu parer, sempre ha caracteritzat el Principat.
Així doncs, i en ser preguntada pels incidents que s’han produït en diferents esdeveniments durant els darrers mesos, Gili ha recordat que «van passar uns episodis bastant lamentables», però ha apuntat que «vull creure que segurament les actuacions policials han calmat una mica el joc». Tot i això, ha advertit que «no s’ha de baixar la guàrdia», ja que el repte continua sent garantir que les festes siguin un espai de convivència per a tota la ciutadania.
«Baralles sí que n’hi ha hagut sempre més o menys […] Darrerament ens dona la impressió que potser s’han amplificat algunes coses» – Rosa Gili
«El que volem són festes familiars, festes per a tothom, i que mai perdem aquesta sensació, i realitat, de seguretat que hem tingut», ha manifestat la cònsol. Tanmateix, sí que ha reconegut que «baralles sí que n’hi ha hagut sempre més o menys», però ha afegit que «darrerament ens dona la impressió que potser s’han amplificat algunes coses», motiu pel qual considera necessari mantenir un dispositiu preventiu.
Pel que fa al desplegament previst, Gili ha recordat que l’organització de la Festa Major correspon a la Unió Pro-Turisme Escaldes-Engordany, la qual compta amb nombrosos voluntaris durant els dies de celebració. Amb tot, ha assegurat que el comú també hi contribuirà activament en l’àmbit de la seguretat: «Nosaltres, evidentment, amb el Servei de Circulació estarem molt alerta i entenem que la Policia també farà la seva feina».
Sense novetats en el conflicte amb el Govern
Qüestionada també per l’estat de les relacions amb el Govern després de les discrepàncies pels contractes de lloguer, Gili ha assegurat que no s’han produït novetats significatives. Tot i això, ha volgut rebaixar la tensió i ha defensat que la via per resoldre les diferències continua sent el diàleg institucional: «A nivell personal no hi ha cap problema i pensem que les coses s’arreglen parlant i no amb titulars o grans anuncis en llocs on nosaltres no podem conversar», ha afirmat, tot admetent que, ara per ara, «no hi ha hagut massa novetats».