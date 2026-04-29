Canillo redueix a dos els afectats pel nou telefèric i admet que “no s’ha pogut avançar gaire” en les negociacions

El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, ha reconegut aquest dimecres que les negociacions amb els propietaris afectats pel projecte del telecabina de l’Armiana continuen encallades. “Sincerament, no s’ha pogut avançar gaire”, ha afirmat, en referència als tres propietaris que inicialment van mostrar el seu desacord. En aquest sentit, ha detallat que “no s’ha pogut avançar gaire amb la part de tocar la carretera”, mentre que sí que s’han produït avenços amb altres propietaris situats a la part més alta del traçat. Així, ha indicat que l’objectiu és que el comú “vagi tancant els convenis de cessió de sobrevol amb els propietaris favorables”.
El cònsol ha detallat que la voluntat és continuar treballant “per un procés de convenciment” per tal de trobar una solució amb tots els afectats, ja sigui “via cessió anticipada urbanística” o bé amb “convenis estàndards” que permetin sobrevolar les finques. En aquest punt, ha recordat que aquest tipus d’acords ja s’han aplicat en altres casos, com el telecabina del Forn, amb mesures associades com la instal·lació de càmeres de vigilància “per si hagués un incendi”.
“Volem, per un procés de convenciment, intentar trobar una solució amb tothom, ja sigui via cessió anticipada urbanística amb els propietaris o bé amb convenis estàndard” – Jordi Alcobé
Pel que fa al nombre de propietaris afectats, ha indicat que el traçat s’ha pogut modificar lleugerament per reduir l’impacte inicial, fet que podria deixar en dos els propietaris contraris en lloc de tres. “Hem pogut desplaçar potser el traçat uns pocs metres per no afectar un propietari”, ha explicat. En aquest sentit, Alcobé ha qualificat la situació actual com una fase “més d’aproximació que de negociació”, tot assenyalant que els propietaris han optat per defensar els seus interessos des d’una vessant jurídica, fet que dificulta l’entesa.
Preguntat sobre la viabilitat del projecte en cas de no arribar a un acord, el cònsol ha admès que “es pot complicar tot” i ha reconegut que “no sabem com acabarà”, tot i insistir que no es planteja cap escenari alternatiu que no passi per l’entesa amb tots els implicats. Finalment, Alcobé ha defensat que el recorregut s’ha dissenyat per minimitzar l’afectació a la propietat privada, buscant “un lloc que no estigui construït” i amb l’objectiu de garantir un traçat “molt curt i molt eficient amb màxim dos pilones”. Amb tot, ha reiterat que “ens cal l’acord de tots per poder-lo realitzar”, encara que només sigui un propietari el que hi estigui en desacord.