Canillo manté viu el projecte del telefèric i assegura que “està avançant” mentre negocia amb els propietaris

El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, ha assegurat que el projecte de transport per cable entre la parròquia i l’Armiana, impulsat per la pròpia corporació, continua en marxa i que el comú treballa per trobar una solució amb els propietaris que s’hi oposen. Cal recordar que va ser el passat 12 de febrer quan tres propietaris van formalitzar per escrit el seu rebuig al projecte en considerar que el giny sobrevolaria les seves finques (Les Somiades, el Càmping Casal i la parcel·la on s’ubica el garatge del Molí) sense una servitud legal constituïda, assegurant que van expressar la seva oposició “des del primer moment” i que no van signar “cap document que permeti considerar constituïda aquesta servitud”.
Així, en la roda de premsa posterior a la sessió de comú d’aquest dimecres, Alcobé ha explicat que la corporació manté contactes actius amb els afectats i que el procés es troba encara en fase de treball. “Hem fet una reunió amb els veïns per poder avançar sobre aquest punt i estem treballant”, ha afirmat, tot afegint que “fins que [les reunions] no siguin concloses o tancades, no es podrà informar del cas”. Tanmateix, el cònsol ha insistit en el caràcter obert de les converses i en la voluntat de resoldre el conflicte, detallant que el comú està “informant i precisant informacions, i buscant solucions també per al sobrevol”.
En aquest sentit, Alcobé ha vinculat l’evolució del projecte a la necessitat d’assolir acords dins del marc normatiu. “Intentem que l’avançament sigui real i es pugui trobar la solució. Aquesta és la voluntat del comú”, ha indicat, subratllant la voluntat de “buscar l’entesa dins de les normes que es puguin utilitzar i urbanístiques, evidentment”. Pel que fa a la qüestió del sobrevol de propietats privades, el cònsol ha recordat que aquestes infraestructures no són excepcionals al territori, assenyalant que “els convenis de sobrevol s’han de formular com s’han fet en altres ocasions” i posant com a exemples el telecabina del Forn i el Pont Tibetà, els quals també sobrevolen terrenys privats.