Andorra la Vella licita la rehabilitació d’un habitatge al carrer del Puial per incorporar-lo al Programa Reviu

El Comú d’Andorra la Vella ha convocat un concurs nacional per adjudicar les obres de rehabilitació d’un habitatge situat al carrer del Puial, el qual s’incorpora al Programa Reviu una vegada completada la seva reforma integral. L’actuació s’emmarca en les polítiques comunals per fomentar l’habitatge assequible i donar nova vida als pisos buits de la parròquia.
El projecte preveu una intervenció completa a l’immoble per adequar-lo a les necessitats actuals d’habitabilitat, seguretat i eficiència energètica. El cost total de la reforma s’estima en 95.000 euros, dels quals 60.000 euros seran finançats per la corporació comunal —a través del pressupost comunal del 2025—, mentre que la resta, 35.000 euros, aniran a càrrec dels propietaris de l’habitatge, qui assumeixen aquest compromís en el marc del conveni signat amb el comú.
La cessió s’ha formalitzat per un termini de 15 anys, i el comú assumirà directament a fons perdut 13.500 euros, mentre que la resta serà compensada progressivament a través del lloguer mensual que la corporació abonarà als propietaris. Cal destacar que l’edicte de licitació, que es publicarà aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), dona a les empreses interessades un mes de termini per presentar les seves ofertes.
El programa permet al comú ampliar el parc públic d’habitatge assequible sense necessitat de compra, promou la rehabilitació del centre urbà, garanteix un ús social de l’habitatge i dona estabilitat per als inquilins. Pel que fa als propietaris, a més d’aportar finançament per reformar el pis, el conveni els assegura ingressos mensuals durant 15 anys i els estalvia la gestió i els riscos del lloguer. Al final del programa, recuperen un immoble revalorat i en bon estat.
Una vegada finalitzades les obres, el pis s’incorporarà a la borsa d’habitatges del Programa Reviu i es destinarà a lloguer social o assequible per a persones o famílies de la parròquia que compleixin els requisits establerts. La incorporació d’aquest habitatge al Reviu se suma al tancament de l’acord amb la propietat d’un edifici de l’avinguda Santa Coloma que permetrà incorporar 18 nous habitatges dins el programa destinats a la gent gran de la parròquia.
Nazzaro preveu acabar la llista d’espera amb el Reviu
El conseller de Transformació Digital i Sostenibilitat i d’Habitatge, Marc Torrent, ha qualificat la jornada de “dia molt feliç per a tots” i ha considerat que “és un pas endavant en política d’habitatges”. Ha explicat que “avui fem aquest gran projecte amb 18 habitatges” i que “demà surt publicat al BOPA l’altre habitatge amb els treballs de reforma i de rehabilitació”. Segons Torrent, “és un èxit d’aquesta corporació haver trencat tantes barreres en matèria d’habitatge”.
A més, el conseller ha remarcat que “hi havia molts propietaris interessats” i que “esperem que aquests dos primers projectes puguin ser com una petita bola de neu que vagi incrementant”. Torrent ha destacat “el treball transversal” entre les conselleries implicades, i ha afirmat que “sense el suport de la conselleria social i d’urbanisme aquest projecte no hauria pogut engegar”.
La consellera Nazzaro ha explicat que “amb el número d’apartaments que sortirien ara amb la iniciativa de Reviu acabaríem la llista d’espera”. Tot i això, ha advertit que “l’envelliment augmenta” i ha demanat “sumar esforços entre totes les administracions per donar cabuda a la gent gran”.