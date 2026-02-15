Alcobé adverteix que el Parc Nacional pot esdevenir “un pou sense fons”, però defensa que hi haurà retorn assegurat

El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobe, ha reconegut que la iniciativa del futur Parc Nacional, acordada amb el Govern i el Comú d’Ordino el passat estiu, ha pogut esdevenir “un pou sense fons” des del punt de vista pressupostari, però ha defensat que es tracta d’una aposta estratègica en què “com més inverteixes, més retorn tindrà segurament”. En una entrevista a l’Agència de Notícies Andorrana, Alcobé ha situat la inversió inicial del comú en 150.000 euros, destinats a la senyalització de camins interparroquials, la indicació de rutes naturals i la promoció de l’espai entre residents i visitants.
Així, el cònsol ha apuntat que l’increment “probablement” podria superar els 500.000 euros o fins i tot arribar al milió d’euros, especialment si es despleguen projectes complementaris com una escola de guies de muntanya. El gruix del cost podria derivar, ha explicat, de noves infraestructures com el transport públic, la gestió integral de la vall, el desplegament de guies o la creació d’oficines turístiques als peus dels accessos. En aquest sentit, ha defensat que tota infraestructura incrementaria la despesa, però ha assegurat que el retorn estaria garantit, posant com a exemple la possible creació d’un “centre d’interpretació de la muntanya, de la neu o de romànic a peu de parc natural”.
Alcobé ha assegurat que el retorn estaria garantit, posant com a exemple la possible creació d’un “centre d’interpretació de la muntanya, de la neu o de romànic a peu de parc natural”
“El que no volem és perdre cap mena de competència en la muntanya de Canillo. El Govern serà un instrument facilitador i impulsor d’aquesta iniciativa, però, en qualsevol cas, no tindrà competències pròpies fora de les que li atorguem via aquest marc legal”, ha afirmat. Tot i això, ha reconegut que el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia disposa de competències en matèria d’ajuts directes al territori, promoció i regulació puntual d’espècies protegides. La resta de responsabilitats, com l’accessibilitat, l’obertura i manteniment de camins, la gestió forestal o les aigües, continuen en mans de la parròquia. “Són comunals i no les perdrem. El dia que això es pugui plantejar, aquesta figura no tindrà sentit per Canillo”, ha asseverat.
Un dels principals reptes ha estat ordenar els accessos al futur parc, en una parròquia que concentra una part molt significativa del territori natural i diverses portes d’entrada al nou espai protegit. “L’objectiu també és desmassificar la Vall d’Incles. La Vall d’Incles pot acabar morint d’èxit per massificació de persones i de vehicles”, ha advertit. En clau ambiental, el cònsol ha defensat que el segell de Parc Nacional ha estat la millor eina per protegir, conservar i posar en valor el territori, explicant que el marc legal haurà de definir usos i potestats, però avançant que no comportarà més restriccions que les actuals i que es mantindran activitats tradicionals com l’agricultura, la ramaderia, la caça o la pesca, sempre que siguin compatibles amb la conservació.