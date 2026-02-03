El Govern preveu portar a tràmit parlamentari abans de l’estiu el projecte de llei del primer parc natural nacional

El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha assegurat que el projecte del futur parc natural nacional avança “a bon ritme” i que el Govern preveu entrar el projecte de llei durant el primer semestre de l’any, una vegada completats tots els tràmits que estableix la legislació vigent. Casal ha definit la iniciativa com “el projecte estrella” del seu departament, ja que ha de permetre “doblar la superfície protegida al nostre país”.
Així, el ministre ha subratllat que el projecte s’ha construït en estreta col·laboració amb els comuns d’Ordino i de Canillo, i ha volgut reconèixer especialment la implicació d’aquest darrer. “Canillo portarà el 70% del seu territori dins d’aquest espai protegit”, ha remarcat, tot afegint que aquest fet “demostra la parròquia del futur que volem els canillencs”. En aquest sentit, ha posat en valor que el cònsol major, Jordi Alcobé, i l’equip comunal han cregut en el projecte “des del primer moment”.
“És nacional perquè la llei marca que aquells parcs que afecten més de dues parròquies són nacionals […] No vol dir que el Govern hi faci una intervenció superior” – Guillem Casal
Tanmateix, Casal ha volgut precisar que la qualificació de parc natural nacional respon estrictament al marc legal vigent. “És nacional perquè la llei marca que aquells parcs que afecten més de dues parròquies són nacionals”, ha explicat, tot insistint que això “no vol dir que el Govern hi faci una intervenció superior” respecte als parcs naturals comunals com Sorteny o el Comapedrosa. “Bàsicament és perquè la llei ens ho marca”, ha reiterat.
Pel que fa a l’estat de tramitació, el ministre ha detallat que ja s’ha signat un memoràndum d’entesa i que les memòries tècniques per justificar el valor mediambiental del territori es troben en una fase avançada. “Estem fent totes les memòries tècniques per justificar el valor ambiental que té tot aquest territori”, ha explicat, tot precisant que es tracta d’aproximadament “un 15% del territori andorrà”. Segons ha avançat, aquests documents ja inclouen propostes d’usos i de zonificació que ara s’han de traslladar als comuns implicats.
“El Govern té prevista una partida d’uns 150.000 euros per començar els treballs el 2026 […] L’obligació serà dotar cada cop de més múscul econòmic i de més mitjans” – Guillem Casal
Una vegada fet aquest pas, el Govern té previst iniciar una fase informativa. “Aquest mes de febrer i el mes de març farem diversos actes comunicatius per explicar el projecte”, ha anunciat Casal, tot recordant que la llei obliga a sotmetre la documentació a un període d’exposició pública de dos mesos. “Encara que tinguem tota la feina feta abans, no podrem entrar el projecte de llei fins que acabi aquest termini”, ha puntualitzat. Amb tot, ha defensat que “els tempos s’estan complint”.
En l’àmbit pressupostari, Casal ha recordat que el pressupost del 2026 ja incorpora una primera partida per començar a desplegar el futur parc natural. “El Govern té prevista una partida d’uns 150.000 euros per començar els treballs el 2026”, ha indicat, tot advertint que aquesta dotació s’haurà d’incrementar progressivament. “L’obligació de l’administració serà dotar cada cop de més múscul econòmic i de més mitjans aquest futur parc natural”, ha conclòs, subratllant que també caldrà reforçar els recursos dels comuns amb una major superfície protegida.