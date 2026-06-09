Žan Tabak renova amb el MoraBanc Andorra fins al 2028 i afronta el repte «amb il·lusió, ambició i els peus a terra»

El MoraBanc Andorra ha anunciat la renovació de Žan Tabak com a entrenador del primer equip fins al juny del 2028, una decisió que reforça l’aposta del club per la continuïtat i l’estabilitat d’un projecte que busca consolidar-se a la Lliga Endesa.
El tècnic croat va arribar a la banqueta tricolor a mitjan de la temporada passada en un moment delicat per a l’equip. Sota la seva direcció, el conjunt andorrà va aconseguir revertir la dinàmica negativa i assolir l’objectiu de la permanència, fet que ha acabat convencent el club de prolongar la seva vinculació durant dues temporades més.
Des de l’entitat es destaca que Tabak ha aportat experiència, exigència i una identitat competitiva que s’ha reflectit tant en el joc com en l’evolució de l’equip durant el tram final de la campanya. El club considera que la seva capacitat de lideratge i la seva metodologia de treball han estat claus per establir les bases del projecte esportiu de futur.
«Estic molt feliç i honrat de poder continuar durant dues temporades més i de formar part d’aquest projecte» – Žan Tabak
Després de formalitzar la renovació, Tabak ha expressat la seva satisfacció per continuar al Principat. «Estic molt feliç i honrat de poder continuar durant dues temporades més i de formar part d’aquest projecte», ha assegurat. El tècnic també ha remarcat que l’acord representa «una enorme satisfacció» però també «una gran responsabilitat», i ha volgut agrair la confiança rebuda per part del club.
L’entrenador ha explicat que des de la seva arribada ha sentit «un compromís especial amb aquest club i amb totes les persones que formen part de l’entitat», motiu pel qual considera «un orgull» poder seguir formant part del camí que està construint el MoraBanc Andorra.
Sota la seva direcció, el conjunt andorrà va aconseguir revertir la dinàmica negativa i assolir l’objectiu de la permanència
Pensant ja en les pròximes temporades, Tabak ha deixat clar quin ha de ser el full de ruta. Segons ha afirmat, l’equip afronta aquesta nova etapa «amb il·lusió, ambició i els peus a terra», amb la voluntat de continuar creixent i oferir «un bàsquet competitiu i atractiu». En aquest sentit, ha insistit que el treball quotidià serà determinant per assolir els objectius marcats.
El tècnic també ha volgut dedicar unes paraules a l’afició tricolor, a qui ha atribuït un paper fonamental en els moments més complicats de la temporada. Tabak ha destacat el suport rebut «tant en els bons moments com en els més difícils» i ha subratllat que la confiança i l’escalf dels seguidors donen força a l’equip per continuar treballant. «Espero que ens continuïn acompanyant perquè junts som molt més forts», ha afirmat.