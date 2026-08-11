Hugo López arriba cedit per part del Vila-real fins a final de curs per reforçar la parcel·la ofensiva de l’FC Andorra

Pocs dies abans de donar el tret de sortida a la lliga, l’FC Andorra continua confeccionant la plantilla. Així, aquesta tarda ha anunciat l’arribada d’Hugo López, cedit fins a final de temporada per part del Vila-real. Nascut a Múrcia fa 19 anys arriba procedent del filial groguet per reforçar la parcel·la ofensiva del conjunt tricolor, ja que es tracta d’un davanter centre que també pot actuar a ambdues bandes (més a l’esquerra) o per darrere el punta.
Destaca per la seva qualitat tècnica, la visió de joc i la facilitat per generar ocasions de gol, tant amb assistències com amb arribades des de la segona línia. En tot cas, format al planter del Vila-real, el curs passat va disputar 36 partits a 1a RFEF amb el ‘minisubmarí groguet’, signant tres gols i quatre assistències.
Tot i la seva joventut, amb el Vila-real ja ha debatut a Primera Divisió jugant un grapat de minuts, davant l’Espanyol i el Getafe, i a la Champions League, jugant tota la segona meitat de la derrota per 3-0 contra el Bayer Leverkusen. A més, aquest mateix estiu es va proclamar campió d’Europa amb la selecció espanyola sub19, sent titular i marcant a la final.