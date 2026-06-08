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  • L'anunci de la renovació de Chumi Ortega. | MoraBanc Andorra
El Periòdic d'Andorra
Bàsquet - Mercat de fixatges

El MoraBanc i Chumi Ortega arriben a un acord per ampliar la vinculació entre ambdues parts fins al juny del 2028

Si bé ha jugat tots els partits menys un, l'escorta ha anat perdent protagonisme amb el pas de les jornades, disputant uns 11 minuts de mitjana

El que era un secret a veus s’acaba de fer oficial: Chumi Ortega ha renovat amb el MoraBanc Andorra fins al juny de l’any 2028. Amb aquesta fita, el club «s’assegura la continuïtat d’un jugador que representa a la perfecció els valors de treball, sacrifici i compromís que s’identifiquen amb el nostre projecte», han citat des de l’entitat tricolor, tot recordant que el murcià, després de dues temporades al Principat, «s’ha convertit en una de les figures més estimades per l’afició».

«Estic molt content de poder seguir formant part d’aquest club. Des del primer dia m’he sentit molt còmode tant dins com fora de la pista i molt estimat per l’afició», ha mencionat precisament el jugador, fent esment que la confiança que el MoraBanc ha dipositat en ell «fa que aquesta renovació sigui molt especial». «Continuaré treballant com sempre, donant el màxim cada dia per ajudar l’equip a continuar creixent», ha finalitzat.

Si bé ha jugat tots els partits menys un, l’escorta ha anat perdent protagonisme amb el pas de les jornades. Així, ha disputat poc més d’11 minuts de mitjana amb un 2,4 de valoració.

El primer pas en la rentada de cara del MoraBanc Andorra passa per la continuïtat de Žan Tabak com a tècnic

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