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  • Esports
Motociclisme

Xavi Cardelús, després d’anunciar el seu comiat: «Ja no sentia que estava fent allò que havia estimat des dels 6 anys»

El pilot andorrà explica en aquesta entrevista amb EL PERIÒDIC els motius d’aquest comiat inesperat, fa balanç de la seva trajectòria i parla del futur

Amb una carta oberta va anunciar Xavi Cardelús el punt final a la seva carrera esportiva −en realitat amb punts suspensius, ja veuran perquè−. Només té 28 anys i porta des de ben petit sobre les dues rodes. Va ser subcampió de l’Europeu de Moto2 fa tres anys, categoria a la qual arriba el 2015. També va passar pel FIM JuniorGP, el Mundial de Moto2 i MotoE abans d’arribar a Supersport, on també va prendre part en la campanya del 2017. Enguany, amb una Yamaha i sota la tutela de Raül Jara, els resultats no han acabat arribant. L’andorrà explica en aquesta entrevista els motius d’aquest comiat inesperat, fa balanç de la seva trajectòria i parla del futur.

Xavi Cardelús

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