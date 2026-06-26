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  • El pilot andorrà, Xavi Cradelús. | Cardelús Racing Team
El Periòdic d'Andorra
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Motociclisme

Xavi Cardelús abandona el Campionat del Món de Supersport i anuncia en punt final a la seva carrera esportiva

En una carta oberta, el tricolor assenyala haver perdut la confiança en la Yamaha que fins ara pilotava, marcada per la pèrdua de rendiment

En una carta oberta, Xavi Cardelús ha anunciat l’aturada de la seva activitat com a pilot i, consegüentment, l’abandó del Campionat del Món de Supersport en el qual fins ara prenia part amb el Cerba Racing. «Vàrem començar l’any amb una moto com la Yamaha, la qual tenia un gran potencial i un equip que dirigeix el Raül Jara, amb qui he aconseguit els meus millors resultats i èxits a la categoria de Moto2 com el subcampionat d’Europa», apunta l’andorrà, tot lamentant que, per un motiu o altre, «les coses no només no han sortit com esperàvem, sinó que cada vegada han anat a pitjor des del punt de vista del rendiment de la moto i de la meva confiança en pilotar-la».

«Cada cap de setmana hem treballat de valent per progressar, però, contràriament al que perseguíem, les coses han anat sortint cada cop més malament», afegeix a l’escrit. En aquest sentit, posa d’exemple que després dels set primers Grans Premis només compta amb dos punts a la classificació, fita que en aquest punt del curs passat complia amb 44.

«Cada cap de setmana hem treballat de valent per progressar, però, contràriament al que perseguíem, les coses han anat sortint cada cop més malament» – Xavi Cardelús

«La pèrdua de confiança, l’absència de reacció i les perspectives de futur han fet que després d’una llarga reflexió, decidís posar el punt final a la meva carrera esportiva perquè ha arribat un moment en el qual ja no gaudia gens ni mica de pilotar i competir i, d’altra banda, hi ha activitats i objectius més enllà de les motos que ja em motiven més o requereixen la meva atenció i dedicació», afegeix.

En darrer lloc, agraeix a totes aquelles persones que han «compartit el meu camí». «El seu suport, el seu ajut i la seva confiança, així com a tots els aficionats andorrans al motociclisme que sempre m’han mostrat el seu suport i estima», conclou.

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