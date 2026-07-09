Un doblet de Borja Morales dona a l’Atlètic d’Escaldes el triomf després de remuntar davant l’FK Mornar Bar (2-1)

L’Atlètic Club d’Escaldes no ha pogut tenir millor inici europeu, prenent part a la primera ronda prèvia de la Conference League. Jugant a l’Estadi Nacional i mereixent més en tot moment, un doblet de Borja Morales li ha donat la victòria als minuts finals després de remuntar un gol matiner dels montenegrins. En tot cas, l’eliminatòria es manté oberta abans del duel de la setmana vinent a l’estadi Pod Goricom (20.45 hores).
El primer xut a porta no s’ha fet esperar amb una falta directa que Jovan Dašić, des del vèrtex, ha creuat directe a l’escaire del pal llarg obligant a Adrià Muñoz fer una gran estirada per refusar (1′). Amb poc, els pirenaics s’han fet amb la possessió, però una errada en la sortida de pilota ha clos amb Dašić passant-li dins l’àrea a un Darko Zorić que s’ha desfet del seu parell i ha creuat per baix el tir que ha obert la llauna (8′). Just després l’han tingut els locals amb Hamza Bouharma, rebent en llarg a l’esquena de la defensa i errant el mà a mà.
La dinàmica tampoc ha canviat, i els de Xavi Andrés han continuat tenint esfèrica. Això sí, en un inici sense generar perill més enllà d’una acció en què Adrià Gallego no ha pogut concretar en rebre al segon pal (27′). A partir de llavors han posat la directa per gaudir de les ocasions més clares. Primer ha estat passada la mitja hora, amb Juan Barragán rematant de cap dins l’àrea, i directament a fora, una centrada de Sohaib Boulayoune. Després, el mateix extrem, exjugador de l’FC Ordino, s’ha topat amb el pal en provar sort amb un tir creuat molt llunyà (36′). Abans d’enfilar camí cap als vestidors, Stefan Denković ha volgut fer el mateix, però no ha vist porta.
A la represa, la primera amb cara i ulls l’ha signat Zorić amb una rematada des de la frontal que Muñoz ha allunyat (56′). En tot cas, el guió s’ha mantingut com els 45 minuts inicials, i els tricolor han dut la batuta del partit a la cerca d’espais davant el bloc baix dels de Montenegro, vigents campions, com l’Atlètic, de la seva copa nacional. Un tímid xut de Gemelson (61′), directe a les mans de Stefan Popović, ha estat l’únic abans d’arribar als darrers 20 minuts.
Aquí ha arribat l’alegria, amb una primera oportunitat d’empatar amb David Valero, qui ha rebut a la frontal després d’una bona jugada col·lectiva de Jean Luc Assoubre però ha vist com el tir, creuat, l’ha allunyat el porter nascut a Belgrad (79′). Als d’Escaldes-Engordany els ha acabat arribant el premi al minut 83 amb una falta directa llançada per Morales, la qual ha tingut fortuna en rebotar a la barrera i agafar a Popović a contrapeu. Amb ganes de més després d’entrar al terreny de joc a segon periple, el davanter granadí ha signat un autèntic golàs a l’afegit: ha rebut en llarg, ha conduït cap a la dreta desfent-se del seu marcador i ha creuat un tir que s’ha colat per l’escaire. La tornada serà dijous vinent a Podgorica, capital montenegrina.