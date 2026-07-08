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Futbol - Cita continental

Atlètic d’Escaldes i FC Santa Coloma, preparats per encetar la Conference davant l’FK Mornar Bar i el Penybont

Els escaldencs s'enfronten a un rival que fa dos anys va arribar a tercera ronda i els colomencs es retroben amb un a qui ja van eliminar el 2023

Després que l’Inter obrís el periple europeu dels conjunts andorrans caient davant el Lincoln Red Imps, demà serà el torn de l’Atlètic d’Escaldes i l’FC Santa Coloma a la primera ronda prèvia de la Conference League. Els primers a jugar seran els escaldencs, vigents campions de la Copa Constitució. Ho faran a l’Estadi Nacional davant l’FK Mornar Bar (16.00 hores), segon classificat de la Meridianbet 1. CFL i també vencedor de la seva copa nacional.

Ara sota les ordes de Vesco Stešević, es tracta d’un conjunt que no fa més de 15 anys que competeix a la Primera Divisió de Montenegro. És per això que a la seva esquena només compta amb una participació europea, però quina una. Va ser fa dos anys, també a la Conference, arribant fins a la tercera ronda prèvia en la qual va caure contra el Paksi hongarès. Abans, es va desfer del Dinamo Tiflis georgià i el Radnički 1923 serbi. L’Atlètic, amb la recent arribada de Xavi Andrés i mantenint bona part del bloc del curs passat, ha anunciat set fixatges.

Seguidament, serà el torn dels colomencs visitant el Penybont (20.45). El gal·lès és un rival que coneixen bé, ja que fa tres temporades també van coincidir a la primera ronda de la mateixa competició, imposant-se a casa −a la pròrroga− després d’empatar al Brewery Field i fent-se així amb el bitllet per a la segona fase. En tot cas, els de la localitat de Bridgend només han disputat competició continental en una ocasió més, caient també a primera ronda davant el Kauno Žalgiris lituà. Per fer-los front, l’equip de Víctor Vázquez s’ha reforçat de valent.

El futsal, també europeu

El Ranger’s, únic representant andorrà de futbol sala a la ronda prèvia de la Champions, va conèixer ahir els rivals als quals haurà d’enfrontar a la cerca d’accedir a la ‘Main Round’. En aquest sentit, els lauredians, entrenats per Aitor Garcia, han quedat enquadrats al grup H juntament amb el Futsal Mad Max finlandès, el Clic Chisinau moldau i l’Amigo Northwest búlgar. La lligueta es jugarà entre el 25 i el 30 d’agost precisament a Bulgària.

L’Inter cau a Gibraltar, però manté opcions per jugar-se la setmana vinent el passi a segona ronda de Champions

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