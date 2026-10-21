Sergio Molina celebra els 200 partits amb l’FC Andorra i manté viu el somni d’un possible ascens a Primera Divisió

Sergio Molina ha assolit els 200 partits amb l’FC Andorra, una fita que ha celebrat recordant la seva trajectòria al Principat i l’evolució de l’entitat. «Mai t’imagines estar tants anys en un mateix lloc. Des del primer moment m’he sentit molt a gust aquí, tant al país com al club», ha expressat aquesta tarda, tot desitjant continuar ampliant aquesta xifra. Així, ha destacat especialment la transformació de l’entitat durant les darreres temporades: «El club s’ha anat professionalitzant cada any, amb més gent i molts més mitjans per als jugadors. Ha anat creixent a mesura que ho ha fet esportivament».
Mirant cap al futur, el migcampista considera que la prioritat ha de ser consolidar l’entitat tricolor al futbol professional, però sense renunciar a aspiracions més ambicioses. «No és fàcil estar diverses temporades seguides a Segona Divisió, però sense perdre l’ambició de lluitar per pujar algun any a Primera», ha defensat. En aquest sentit, s’ha mostrat convençut que l’objectiu es podrà assolir a llarg termini perquè considera que el club està fent les coses bé.
Pel que fa a l’actualitat esportiva, Molina ha analitzat la derrota a Girona i ha reconegut que l’equip va trobar a faltar profunditat ofensiva: «No crec que estiguéssim tan malament en el joc, però ens va faltar una mica de profunditat i més mala llet en els últims metres». Tot i això, ha rebutjat que la manca de rematades sigui un problema habitual i ha apuntat que el gol inicial del rival va condicionar el desenvolupament del matx. «El futbol et dona revenges cada setmana i ja tenim ganes que arribi dilluns per tornar a guanyar», ha assegurat en referència al pròxim compromís contra el Burgos.
Finalment, el madrileny s’ha mostrat disposat a tornar a ocupar una posició de central davant la baixa per sanció de Diego Alende i els dubtes sobre la disponibilitat de ‘Bomba’. Doncs, ha deixat clar que «si em toca jugar allà, com ja he fet durant aquestes temporades, no hi haurà cap problema». També ha valorat positivament disposar d’una setmana més llarga de preparació abans d’un calendari exigent, amb la Copa del Rei posteriorment entre setmana. Sobre aquesta competició, ha remarcat la il·lusió del vestidor per superar rondes i tenir l’oportunitat de rebre un rival de categoria superior al Nou Estadi de la FAF.