Mijares buscarà consolidar-se al top30 de la Copa del Món en una temporada que marcarà el debut de Cornella

Carla Mijares i Xavier Cornella afronten l’inici de la temporada d’eslàlom amb objectius diferents, però amb la mateixa ambició de fer un pas endavant. La Federació Andorrana d’Esquí (FAE) ha presentat aquest dimarts al Node d’Andorra Telecom els dos representants que prendran part a la Copa del Món, amb Mijares centrada a consolidar-se entre les 30 millors i Cornella preparat per debutar al màxim circuit després dels bons resultats del curs passat i de la seva participació en els Jocs Olímpics. Així, el director tècnic de la secció d’alpí, Roger Vidosa, ha destacat que l’esquiadora ja coneix les exigències de la competició, mentre que el seu company haurà d’aprofitar aquesta primera experiència per guanyar confiança.
En el cas de Mijares, ella mateixa ha valorat positivament la pretemporada i els canvis al cos tècnic, amb la incorporació de Pol Carreras com a entrenador. I és que després de preparar-se als Alps i competir a Sud-amèrica, on ha aconseguit rebaixar els seus punts FIS, considera que arriba amb més experiència. «Ja em sento més part del circuit, més habituada a l’entorn, a les altres corredores i a les pistes», ha assegurat. El seu objectiu serà, doncs, entrar regularment al top30, malgrat que preveu començar amb dorsals entre el 60 i el 70. «A la Copa del Món no val una altra cosa: estàs dins del top30 o fora», ha remarcat.
Mijares vol convertir les classificacions entre les 30 millors en una constant, mentre que Cornella afronta el debut mundialista sense renunciar a disputar una segona mànega
La seva primera cita serà el 14 de novembre a Levi (Finlàndia), abans de continuar a Gurgl (Àustria) i Killington (Estats Units). En tot cas, la prioritat serà disputar tot el circuit de la Copa del Món, encara que no descarta participar puntualment en proves de la Copa d’Europa en funció dels resultats, l’estat físic i la càrrega de viatges. Per la seva banda, Cornella debutarà al màxim circuit el 15 de novembre, també a Levi, amb la voluntat d’aprendre dels millors especialistes. «Tinc molt clar que puc fer un bon paper», ha afirmat, sense descartar una classificació per a la segona mànega.
La seva principal fita, però, serà aconseguir una major regularitat a la Copa d’Europa, en la qual ja ha entrat dues vegades entre els 30 primers. «L’objectiu seria fer-ho una miqueta més regularment», ha mencionat, destacant que millorar el dorsal li permetria competir en millors condicions. Al seu torn, el seu tècnic, Fred Beauviel, ha valorat els bons resultats de la temporada passada, els quals han facilitat el salt a la Copa del Món. A més, Vidosa ha celebrat que els calendaris de les dues competicions no s’encavalquin, fet que permetrà a Cornella participar en el màxim nombre de proves possible: «Si podem seguir tot el circuit [de Copa del Món], ho farem».
Verdú, a Sölden amb bones sensacions
Pel que fa a la cita inaugural de Sölden, de gegant, prevista per a aquest cap de setmana, Vidosa ha assenyalat que Joan Verdú ha completat dos dies d’entrenament amb bones sensacions, tot i les condicions meteorològiques desfavorables i una caiguda que ha quedat en un ensurt. El director de la secció d’esquí alpí de la FAE confia que pugui fer un bon inici de temporada, amb una primera mànega tàctica que li permeti buscar una remuntada a la segona. Per la seva banda, Íria Medina debutarà a la Copa del Món després d’haver-se preparat a Corralco en condicions de neu similars a les d’Àustria, encara que el dorsal elevat complicarà les seves opcions d’accedir al top30.