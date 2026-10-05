El sorteig de la Copa del Rei emparella l’FC Andorra amb el CD Varea de Tercera RFEF en la primera eliminatòria

L’FC Andorra ja coneix el primer obstacle en la seva vuitena participació consecutiva a la Copa del Rei. El sorteig celebrat aquest dilluns a les instal·lacions de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), a Las Rozas, ha emparellat els tricolor amb el CD Varea, conjunt de Logronyo que competeix al grup XVI de Tercera RFEF. L’eliminatòria es disputarà a partit únic entre el 27 i el 29 d’octubre i, per la diferència de categoria, tindrà lloc al camp del conjunt de La Rioja. Serà, a més, la primera vegada que ambdós conjunts s’enfrontin.
Cal esmentar que el Varea afronta una nova temporada a la cinquena categoria del futbol espanyol després d’haver disputat el curs passat el play-off d’ascens, en què va quedar eliminat davant l’Oyonesa. Precisament, la seva classificació per a la Copa arriba després d’acabar com a subcampió del grup XVI, ja que el campió, l’UD Logroñés B, no podia participar en la competició per la seva condició de filial. Aquesta temporada, els de Logronyo han començat la lliga amb quatre empats i un triomf per la mínima davant La Calzada (1-0) en les cinc primeres jornades.