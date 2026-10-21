[Amb àudio]: La protesta contra el mirador de l’Alt de la Capa ja té ‘banda sonora’ i apuja el to contra el comú

La mobilització contra el mirador de l’Alt de la Capa comptarà amb la seva pròpia ‘banda sonora’. Els impulsors de la concentració ciutadana, a poc més de 24 hores de dir la seva a la plaça del Quart (demà a les 20.00 hores), han creat una cançó protesta d’una durada aproximada de dos minuts i mig, sota el lema ‘Salvem la Capa’ i en què es recullen les principals reivindicacions del col·lectiu, com la paralització del projecte, l’establiment d’una moratòria o la convocatòria d’una consulta popular: «Un, dos, micròfon obert a la vall, escolteu la terra. Des d’Arinsal fins a Pal la veu no es ven, la veu s’aixeca. Salvem la Capa! Salvem la Capa!»
Amb aquestes paraules arrenca una cançó que fa tota una crida, amb versos tan directes com «pugen al despatx disfressats de progrés, venen el paisatge com si fos un ingrés. Diuen reserva de la biosfera a la UNESCO, clar, i poses el ciment a l’aire pur i fas. Quina contradicció que salta als ulls del món. Volen fer un parc temàtic venent el nostre entorn». La composició inclús va més enllà, reivindicant que «l’Alt de la Capa ja és mirador per si mateix. No li cal cap barret ridícul, que a ningú li serveix. 2.500 metres d’altitud sagrada. Volen telecabines, muntanya explotada. Casamanya és la casa, Padern el guardià, el Madriu dona vida quan l’aigua torna a brollar».
«Deu braços aixecats a la sala del comú, però fora som milers i no ens callarà ningú. Més de 4.000 firmes que planten cara al poder. La natura és el llegat que defensarem al carrer» – Cançó protesta
«La Capa és piràmide del nostre territori. Aturada immediata, exigim un moratori. Dues demandes clares que ressonen al cim. Atureu el mirador i defensem el camí. No volem que ens sentiu, fent veure que esteu atents. Volem que ens escolteu, decisions transparents. Participació real, consulta popular. El futur de la terra, el poble l’ha de traçar», proclama un dels fragments centrals de la cançó protesta, la qual ha circulat ràpidament per les xarxes socials (s’apunta inclús que ja ha arribat també a orelles dels cònsols massanencs). Precisament, també hi ha referències directes a les decisions adoptades pel comú, com per exemple la següent.
«Deu braços aixecats a la sala del comú, però fora som milers i no ens callarà ningú. Més de 4.000 firmes que planten cara al poder. La natura és el llegat que defensarem al carrer. No vam votar en contra vostre, vam votar per un patrimoni net, sense trampa ni vernís». La peça, doncs, continua també amb una crítica als procediments d’informació pública, proclamant que «pugen documents a la xarxa i pensen que ja està fet. Però penjar un edicte no és donar al poble el dret. Un procés col·lectiu, la veu que es manté ferma. Si toquen les arrels, la dignitat mai s’asseca. Som un miracle fràgil, que la història va llegar. Si no el cuidem nosaltres, qui collons el salvarà?».
«Pugen documents i pensen que ja està fet. Però penjar un edicte no és donar al poble el dret. Si toquen les arrels, la dignitat mai s’asseca […] Si no el cuidem nosaltres, qui collons el salvarà?» – Cançó protesta
Així arribem al tram final de la composició, en què s’insisteix que «dues demandes clares que ressonen al cim. Atureu el mirador i defensem el camí. No volem que ens sentiu, fent veure que esteu atents. Volem que ens escolteu. Decisions transparents», abans d’acabar amb una crida a la mobilització: «La muntanya no es ven per cap negoci de mercat. El poder és de la gent i d’imposicions estem farts. La Massana desperta, tot Andorra dempeus. Memòria, identitat i terra viva sota els peus. Salvem la Capa!». Ara, doncs, la pregunta sembla clara: què n’opinarà l’ens comunal d’una crida ciutadana que apuja el to i ja va més enllà de pancartes i xiulets? Veurem.