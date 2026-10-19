Carles Manso lamenta la manca de contundència de l’FC Andorra a Girona: «Ens ha faltat una mica de maldat»

La derrota de l’FC Andorra a Montilivi va deixar Carles Manso amb una sensació d'»impotència», especialment per la incapacitat dels tricolor de transformar el domini de la pilota en ocasions de perill. En aquest sentit, el tècnic va valorar positivament durant la roda de premsa posterior al duel la personalitat mostrada pels seus davant un rival de l’entitat del Girona, tot i reconèixer que els va faltar determinació en els metres finals. «Hem tingut la personalitat per intentar agafar la pilota, per ser dominadors i per portar el ritme del partit que nosaltres volíem», va destacar, abans d’admetre que «ens ha faltat una miqueta de maldat» per trencar línies, atacar l’última defensa rival i ocupar millor les zones de rematada.
Així, el de Terrassa va considerar que el conjunt pirenaic va aconseguir controlar bona part de les amenaces ofensives del conjunt local, malgrat la qualitat individual dels seus futbolistes. De fet, va remarcar que un dels gols va arribar després d’una errada pròpia, la de Jesús Owono, i va insistir que l’equip necessita convertir el seu joc atractiu en una proposta més contundent. «Per molt bonic que vulguem jugar, perquè creiem que som un equip molt plàstic, molt bonic de veure i atrevit […] A això li hem de donar una certa coherència», va assenyalar. Doncs, va defensar que els andorrans han de ser més incisius quan aconsegueixen superar les línies rivals, especialment davant equips que «a la mínima que et poden penalitzar i et poden fer mal, no perdonen».
Malgrat el resultat, l’entrenador va assegurar que el matx ha de servir com a referència per continuar creixent i consolidar una identitat de joc reconeixible a qualsevol estadi. «Hem de treure les coses bones d’aquest partit, millorar les dolentes», va afirmar, convençut que corregir aquests detalls permetrà sumar més victòries que derrotes. D’altra banda, de cara al pròxim compromís contra el Burgos, Manso va apuntar que Diego Alende i Marc Domènech seran baixa per acumulació de targetes grogues, mentre que les molèsties de Martí Vilà semblen respondre únicament al cansament després d’haver estat unes setmanes sense competir.
Sergio Molina, 200 partits
Com a fita destacada de l’encontre, Sergio Molina va arribar als 200 partits amb la samarreta de l’FC Andorra, una fita assolida al llarg de sis temporades en què ha viscut dos ascensos al futbol professional, ha conquerit dues Copes Catalunya i ha anotat sis gols. Des de l’entrada de Kosmos i Clayton a l’accionariat del club, a finals del 2018, el migcampista madrileny és el jugador que més partits ha disputat, per davant de Nico Ratti (185) i Rubén Bover (181).