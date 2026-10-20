Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Els escaldencs ja preparen el matx de dijous. | Inter Escaldes
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Futbol - Cita continental

L’Inter posa a la venda les entrades per al partit de Conference League contra l’Universitatea Craiova a 50 euros

El club habilitarà la venda presencial dijous a partir de les 15.00 hores i distribuirà invitacions entre socis, futbol base i entitats del Principat

L’Inter d’Escaldes ha posat a la venda aquest dimarts les entrades per al seu primer partit de la Conference League al Nou Estadi de la FAF encampadà, previst per a aquest dijous a les 18.45 hores davant l’Universitatea Craiova romanès. Així, el club ha establert diferents zones per a les aficions local i visitant, d’acord amb la normativa de seguretat de la UEFA, amb entrades que oscil·len entre els 20 i els 50 euros. La distribució, han esmentat, busca evitar que els seguidors dels dos equips coincideixin als accessos i a les graderies.

En concret, l’afició escaldenca ocuparà preferentment la tribuna coberta, on les entrades de categoria 1 disponibles en línia tenen un preu de 50 euros. Per la seva banda, els seguidors visitants disposaran de la zona lateral descoberta, amb localitats de categoria 1 també a 50 euros i de categoria 2 a 20 euros. Segons ha informat l’entitat, aquesta organització permet complir les exigències de la UEFA, inclosa la reserva de localitats que estableix la normativa de la competició.

Paral·lelament, l’Inter ha distribuït invitacions entre els socis, els integrants del futbol base i diverses entitats del país amb l’objectiu d’afavorir l’assistència i aconseguir la màxima afluència possible. A més de la venda anticipada per internet, el club habilitarà un punt de venda presencial aquest dijous a partir de les 15.00 hores a l’accés 3 de l’estadi perquè els aficionats puguin adquirir les localitats abans de l’inici del matx.

El somni europeu de l’Inter d’Escaldes per la Conference comença mereixent-se més en caure davant el Mjällby (2-0)

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
El respecte a la discrepància també forma part del debat
Espot carrega contra els detractors de l’Acord: «Per molt que facin soroll, no han acabat de calar en la gran majoria»
Espot anuncia una pujada del salari mínim del doble de l’IPC, però rectifica i aclareix que ja inclou el 2,8% del juliol

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Lliga Endesa
  • 17/10/2026
  • 19:30
  • Pavelló Toni Martí

MoraBanc Andorra

108

Río Breogán

102

  • 10/10/2026
  • 19:30
  • Fora de casa

Unicaja de Màlaga

92

MoraBanc Andorra

84

  • 26/09/2026
  • 19:30
  • Pavelló Toni Martí

MoraBanc Andorra

85

Obradoiro

90

LaLiga Hypermotion
  • 18/10/2026
  • 18:30
  • Fora de casa

Girona

2

FC Andorra

0

  • 11/10/2026
  • 14:00
  • Nou Estadi de la FAF

FC Andorra

1

Castelló

0

  • 04/10/2026
  • 21:00
  • Fora de casa

Sabadell

0

FC Andorra

0

Lliga Multisegur
  • 18/10/2026
  • 11:00
  • CE de la FAF

Carroi

0

Sporting d'Escaldes

1

  • 18/10/2026
  • 14:00
  • CE de la FAF

Esperança

1

FC Santa Coloma

2

  • 18/10/2026
  • 17:00
  • CE de la FAF

Casa de Portugal

3

Penya Encarnada

0

  • 18/10/2026
  • 20:00
  • CE de la FAF

Inter d'Escaldes

4

Atlètic d'Escaldes

2

  • 17/10/2026
  • 20:30
  • CE de la FAF

Ranger's

0

FC Ordino

1

Notícies relacionades
  • Esports
Mijares buscarà consolidar-se al top30 de la Copa del Món en una temporada que marcarà el debut de Cornella
  • Esports
Esports reconeix haver sentit parlar d’irregularitats al futbol nacional, però assegura que no té proves per actuar
  • Esports
El nou reglament de les SAOE fixa més controls sobre l’accionariat i obliga a garantir la protecció de les entitats
Entrevistes esportives
Koldo Álvarez de Eulate
Seleccionador nacional de futbol
Berta Miquel
Gimnasta rítmica
Felip Ortiz
Entrenador de l’Inter d’Escaldes

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu