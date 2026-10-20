L’Inter posa a la venda les entrades per al partit de Conference League contra l’Universitatea Craiova a 50 euros

L’Inter d’Escaldes ha posat a la venda aquest dimarts les entrades per al seu primer partit de la Conference League al Nou Estadi de la FAF encampadà, previst per a aquest dijous a les 18.45 hores davant l’Universitatea Craiova romanès. Així, el club ha establert diferents zones per a les aficions local i visitant, d’acord amb la normativa de seguretat de la UEFA, amb entrades que oscil·len entre els 20 i els 50 euros. La distribució, han esmentat, busca evitar que els seguidors dels dos equips coincideixin als accessos i a les graderies.
En concret, l’afició escaldenca ocuparà preferentment la tribuna coberta, on les entrades de categoria 1 disponibles en línia tenen un preu de 50 euros. Per la seva banda, els seguidors visitants disposaran de la zona lateral descoberta, amb localitats de categoria 1 també a 50 euros i de categoria 2 a 20 euros. Segons ha informat l’entitat, aquesta organització permet complir les exigències de la UEFA, inclosa la reserva de localitats que estableix la normativa de la competició.
Paral·lelament, l’Inter ha distribuït invitacions entre els socis, els integrants del futbol base i diverses entitats del país amb l’objectiu d’afavorir l’assistència i aconseguir la màxima afluència possible. A més de la venda anticipada per internet, el club habilitarà un punt de venda presencial aquest dijous a partir de les 15.00 hores a l’accés 3 de l’estadi perquè els aficionats puguin adquirir les localitats abans de l’inici del matx.