Felip Ortiz desafia els pronòstics davant l’Universitatea Craiova: «No sortirem només a competir, sortirem a guanyar»

L’Inter d’Escaldes afronta demà (18.45 hores) el seu primer partit a casa de la fase lliga europea contra l’Universitatea Craiova amb la voluntat de sumar la primera victòria. En la roda de premsa prèvia, el tècnic escaldenc, Felip Ortiz, s’ha mostrat satisfet amb la preparació de l’equip, tot i reconèixer la dificultat del compromís. «Estic il·lusionat, content i molt satisfet per l’actitud dels jugadors durant aquesta setmana d’entrenaments», ha mencionat abans d’admetre que, a la vegada, està «preocupat, perquè sabem que el rival és un dels millors equips d’Europa».
Malgrat el potencial de l’Știința (sobrenom del conjunt romanès), el lleidatà ha deixat clar que l’Inter no renunciarà a la seva ambició. «Qui hagi vist tot el camí que porta fent l’Inter sap perfectament que demà sortirem a competir. I no només sortirem a competir, sinó que sortirem a guanyar», ha afirmat. Així, el míster també ha respost als pronòstics d’una golejada romanesa que albiren des de la premsa visitant, recordant que sovint es basen en els pressupostos i les estadístiques. «Sabem perfectament que l’Inter té una identitat clara i aquests jugadors han demostrat que demà poden sortir amb la missió de guanyar el partit», ha defensat en aquesta línia.
«Sabem perfectament que l’Inter té una identitat clara i aquests jugadors han demostrat que demà poden sortir amb la missió de guanyar el partit» – Felip Ortiz
Pel que fa a l’anàlisi dels ‘alb-albaștrii’, els rivals blanc-i-blaus, Ortiz ha destacat la intensitat, la seva capacitat per acumular jugadors en zones interiors i la pressió immediata després de perdre la pilota. «És un rival molt intens i molt semblant a nosaltres, perquè tenen la mateixa virtut: quan no tenen la pilota pateixen una mica», ha assenyalat. A més, i com ho va fer després de caure davant el Mjällby, ha insistit en la necessitat de millorar l’efectivitat ofensiva i finalitzar les jugades per evitar transicions que els puguin penalitzar.
En l’aspecte tàctic, espera trobar-se un rival que parteix d’un sistema 5-4-1 i es transforma en un 3-4-3, un plantejament diferent del que va presentar l’Steaua de Bucarest en els precedents europeus. «Haurem de fer coses diferents perquè ens trobarem un model de joc diferent, però els jugadors de l’Inter seran els mateixos i la mentalitat també», ha assegurat. L’Inter també compta amb els precedents a favor, ja que cap conjunt romanès ha aconseguit imposar-se en territori andorrà en competició europea. En detall, els blaus-i-negre van empatar contra el CFR Cluj (1-1) el 2022 i van derrotar l’FCSB (2-1) el 2025.
Per la seva banda, el mexicà Anuar Hernández ha reivindicat la mentalitat competitiva del vestidor: «Hem de centrar-nos en nosaltres mateixos, en les nostres fortaleses i continuar fent el que hem fet fins ara: sortir a competir com animals». El central també ha destacat la importància de corregir els errors del darrer compromís a Suècia, esmentant que «en aquesta competició d’alt nivell, si t’equivoques, és gol». «Hem insistit en els detalls i intentarem equivocar-nos tan poc com sigui possible», ha conclòs.