Rodrigo afirma que fitxar per l’FC Andorra era una decisió «que no em vaig pensar dos cops» pel vincle amb el país

«No m’ho vaig pensar dos cops». Amb aquesta contundència ha respost aquest dijous l’internacional andorrà Aron Rodrigo sobre el temps que es va rumiar la proposta d’incorporar-se a l’FC Andorra, una oportunitat que considera especial tant pel vincle amb el país com pel model futbolístic del club. «El que més m’ha tirat és que és casa meva, el model de joc i poder maximitzar les meves virtuts amb la idea de jugar que té el club», ha afirmat.
Així, l’extrem, qui va conèixer l’interès del club a principis de gener, ha explicat que el projecte encaixava amb el moment que travessa la seva carrera. «Crec que estic en un moment en què tinc molta confiança en mi mateix i puc rendir al màxim nivell. És el moment ideal perquè encara soc jove i, com més aviat s’arriba, millor», ha indicat, tot recordant que «el més complicat no és arribar, sinó mantenir-se».
«Volen que sigui jo mateix i que no em cohibeixi. Soc un jugador a qui li agrada anar a l’u contra u, desequilibrar rivals, ser vertical i girar-se entre línies» – Aron Rodrigo
Pel que fa al seu perfil futbolístic, ha assenyalat que Carles Manso li ha demanat que mantingui la seva manera de jugar. «Volen que sigui jo mateix i que no em cohibeixi. Soc un jugador a qui li agrada anar a l’u contra u, desequilibrar rivals, ser vertical i girar-se entre línies», ha detallat. I és que, tot i que habitualment actua a les bandes amb la selecció, ha assegurat que pot ocupar qualsevol posició ofensiva «del centre del camp cap endavant» i que s’adaptarà a les necessitats de l’equip.
Qüestionat també pels seus primers dies a les ordres del tècnic català, Rodrigo ha destacat l’ambient que s’ha trobat al vestidor. «La benvinguda ha sigut increïble. Es veu que és un club molt familiar i això es transmet des del primer dia», ha assenyalat, afirmant que un dels seus principals objectius és continuar evolucionant en l’aspecte tàctic per adaptar-se a l’estil de joc dels tricolor.