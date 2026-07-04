L’FC Andorra fa oficial el fixatge de l’internacional Aron Rodrigo, qui signa per les pròximes tres temporades

Com ja va avançar EL PERIÒDIC, l’FC Andorra acaba de fer oficial el fixatge d’Aron Rodrigo. Extrem i internacional andorrà de 21 anys, arriba procedent del filial de l’Osca i signa per tres temporades, convertint-se en una aposta de futur per al projecte del club tricolor.
Rodrigo es va formar a les categories inferiors de l’Atlètic Segre abans de completar la seva etapa formativa al juvenil de l’Europa. Després d’una temporada al Binèfar, l’estiu passat es va incorporar al filial de l’Osca, on ha continuat la seva progressió. A més, ja acumula 10 internacionalitats amb la selecció absoluta d’Andorra.
Extrem habilidós i vertical, destaca per la seva capacitat en l’u contra u, el seu desbordament i la seva valentia per encarar rivals. Pot actuar a qualsevol de les dues bandes i és un futbolista amb marge de creixement, intensitat i personalitat en els metres finals.