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  • Pau López, aquesta pretemporada amb el Betis. | Real Betis Balompié
Pol Forcada Quevedo
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Futbol - Mercat de fixatges

Pau López és a poc de desvincular-se del Betis i es converteix en una opció que agafa força per a la porteria de l’FC Andorra

La tricolor és una opció que valora amb millors ulls que la del Mallorca, la qual també té sobre la taula, per la proximitat amb la seva Girona natal

És una realitat que l’FC Andorra necessita porters. Després de les cessions el passat curs de Jesús Owono −ja es dona per impossible el seu retorn− i Áron Yaakobishvili, la posició només compta amb Nico Ratti. Tant és així, que Jan Lagunas, del Gimnàstic de Manresa, està fent l’estada de pretemporada amb el conjunt de Carles Manso, però aquesta carència d’arquer pot estar per minimitzar-se. En aquest sentit, segons ha avançat ‘ElDesmarque’ i publiquen diversos mitjans espanyols, Pau López és una opció sota pals. De fet, és a poc de desvincular-se del Betis perquè ell mateix ho ha demanat, i té avançada la negociació amb el club tricolor, opció que valora amb millors ulls que la del Mallorca, també sobre la taula, per la proximitat amb la seva Girona natal.

El català posaria així fi a la seva segona etapa a Sevilla, on el curs passat va començar jugant-ho tot fins que un trencament muscular al novembre el va rellevar a la banqueta. Format a les categories inferiors de l’Espanyol, López va debutar amb el primer equip blanc-i-blau abans de fer el salt al Tottenham el 2016, tot i que va marxar cedit al mateix equip ‘perico’. Posteriorment va consolidar la seva carrera al Betis, fet que li va obrir les portes de la Roma el 2019. Després de dues temporades al conjunt italià, va encadenar cessions a l’Olympique de Marsella, el Girona i el Toluca mexicà abans de tornar l’estiu passat amb els ‘verdiblancos’. També ha estat internacional absolut amb la selecció espanyola.

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